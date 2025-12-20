تقارير: ريبييرو على أعتاب العودة للدوريات الأوروبية

كشفت تقارير صحفية خارجية على الوجهة المقبلة المحتملة لخوسيه ريبييرو، المدير الفني السابق للفريق الأول بالنادي الأهلي.

وكان خوسيه ريبييرو قد تولى تدريب الأهلي في بداية يونيو الماضي، قبل أن تتم إقالته في سبتمبر، على إثر تراجع النتائج، وأخرها الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين دون رد، في الدوري الممتاز.

وذكرت صحيفة إكسبريسن السويدية أن نادي أيك يدرس التعاقد مع خوسيه ريبييرو، في ظل بحثه عن مدرب جديد، بعد إقالة ميكيال توماسين.

وأشار التقرير إلى أن المدرب الإسباني دخل قائمة المدربين المرشحين لتولي قيادة فريق أيك السويدي، ويتنافس على ذلك المنصب مع أولوف ميلبيرج.

وأضاف التقرير: "تشير المعلومات إلى أن خوسيه ريبييرو كان ضمن مفاوضات النادي، ولا يُستبعد أن يكون اسمه مطروحًا لتولي المنصب، في ظل البحث عن مدرب جديد لأيك".

وأتمت الصحيفة: "مع ذلك، لا يزال اسم السويدي أولوف ميلبيرج، المدير الفني السابق لفريق سانت لويس الأمريكي مطروحًا بقوة كخيار أول في مفاوضات النادي".

وسبق لخوسيه ريبييرو تدريب أندية الأهلي، وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، وإنتر توركو الفنلندي، كما عمل مساعدًا لمدرب هلسنكي، حيث كان جزءًا من الفريق الفائز بلقب الدوري الفنلندي من قبل.