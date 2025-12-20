المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الدوري الإنجليزي
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

0 0
19:30
ليفربول

ليفربول

كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

1 0
20:00
حرس الحدود

حرس الحدود

الدوري الإسباني
أوساسونا

أوساسونا

0 0
19:30
ألافيس

ألافيس

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

3 0
17:00
وست هام يونايتد

وست هام يونايتد

الدوري الإسباني
ريال مدريد

ريال مدريد

- -
22:00
اشبيلية

اشبيلية

الدوري الإنجليزي
برايتون

برايتون

0 0
17:00
سندرلاند

سندرلاند

الدوري الإنجليزي
إيفرتون

إيفرتون

- -
22:00
أرسنال

أرسنال

الدوري الإيطالي
يوفنتوس

يوفنتوس

- -
21:45
روما

روما

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

2 0
17:00
بيراميدز

بيراميدز

الدوري الإنجليزي
نيوكاسل

نيوكاسل

2 2
14:30
تشيلسي

تشيلسي

سبورتنج براجا يطلب معايشة بلال عطية.. واللاعب يغادر لهانوفر الألماني (مستند)

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:20 م 20/12/2025 تعديل في 07:26 م
بلال عطية ناشئ الأهلي

بلال عطية

تلقي النادي الأهلي إخطارا رسميا من سبورتنج براجا البرتغالي يطلب فيه خضوع بلال عطية، لاعب وسط فريق الشباب بالنادي، للمعايشة بالفريق.

وتضمن الإخطار أن الفريق البرتغالي يطلب خضوع لاعب الأهلي بلال عطية لمعايشة خلال الفترة من 18 إلى 30 يناير 2026.

وكشف مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، عن مدى رغبة اللاعب في العرض المقدم إليه من سبورتنج براجا البرتغالي.

وأكد المصدر، أن بلال عطية لا يرغب في قبول هذا العرض، في الوقت الذي ينوي فيه السفر إلى ألمانيا للخضوع لفترة معايشة في فريق هانوفر الألماني، رغم إخطار الأهلي له ولوكيله بعرض المعايشة الجديد في البرتغال.

وأضاف المصدر أن اللاعب بالفعل بدأ في استخراج تأشيرة السفر تمهيداً للتواجد في فريق الشباب بـ هانوفر.

ويأتي ذلك في ظل موافقة إدارة الكرة بالاهلي على سفر اللاعب خلال شهر يناير المقبل.

في سياق آخر، حقق النادي الأهلي فوزًا في المباراة الأخيرة التي خاضها أمام سيراميكا كليوباترا، في الجولة الثانية من بطولة كأس الرابطة المصرية، بنتيجة 1-0.

وأحرز هدف الفريق الوحيد اللاعب طاهر محمد طاهر في الدقيقة 35 من عمر اللقاء.

ومن المقرر أن يخوض الأهلي مباراته المقبلة أمام غزل المحلة في الجولة الثالثة من البطولة، يوم الثلاثاء الموافق 23 في شهر ديسمبر الجاري، في تمام الساعة 8:00 مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي النادي الأهلي سبورتنج براجا بلال عطية هانوفر الألماني

