نشر يلا كورة، العديد من الموضوعات الهامة على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها فوز الزمالك على حرس الحدود في بطولة كأس رابطة الأندية.

وجاءت أبرز الموضوعات كالتالي:

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا قاتلًا في كأس الرابطة المصرية وذلك على حساب حرس الحدود بنتيجة 2-1، مساء اليوم السبت.

تلقى النادي الأهلي عرضًا رسميًا من نادي ألفيركا البرتغالي من أجل التعاقد مع اللاعب أحمد نبيل "كوكا" في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم زيادة القيمة المالية للفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المُقرر إقامتها في المغرب.

كشف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تغيير نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية، لتقام البطولة كل 4 سنوات.

كشفت تقارير صحفية خارجية عن تفاصيل بطولة دوري الأمم الأفريقية، التي أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تدشينها، بعد قرار إقامة بطولة كأس الأمم كل 4 أعوام، بدلًا من عامين.

تلقي النادي الأهلي إخطارا رسميا من سبورتنج براجا البرتغالي يطلب فيه خضوع بلال عطية، لاعب وسط فريق الشباب بالنادي، للمعايشة بالفريق.

فتح المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب، قلبه للحديث عن العديد من الأمور، أبرزها رؤيته لكأس أمم أفريقيا وتوقعاته للفائز باللقب، قبل أن يوضح تصريحاته الأخيرة التي أشار فيها إلى حسام حسن الذي يستعد لقيادة الفراعنة في النسخة الخامسة والثلاثين من البطولة التي ستنطلق مساء الأحد 21 ديسمبر بالمغرب.

على ملعب استاد خالد بشارة بمدينة الجونة، حقق فريق الجونة فوزًا مثيرًا على ضيفه بيراميدز بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.