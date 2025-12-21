المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
21:00
جزر القمر

جزر القمر

الدوري الإسباني
فياريال

فياريال

- -
17:15
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
18:30
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

الدوري الإسباني
جيرونا

جيرونا

- -
15:00
اتلتيكو مدريد

اتلتيكو مدريد

الدوري الإيطالي
فيورنتينا

فيورنتينا

- -
19:00
أودينيزي

أودينيزي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

ملف يلا كورة.. فوز الزمالك.. تغييرات كاف.. وعرض برتغالي لـ كوكا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:26 ص 21/12/2025
الزمالك وحرس الحدود

الزمالك

نشر يلا كورة، العديد من الموضوعات الهامة على مدار أمس السبت، والتي يأتي على رأسها فوز الزمالك على حرس الحدود في بطولة كأس رابطة الأندية.

وجاءت أبرز الموضوعات كالتالي:

ناصر منسي يهدي الزمالك فوزًا +90 أمام حرس الحدود بكأس الرابطة (فيديو)

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا قاتلًا في كأس الرابطة المصرية وذلك على حساب حرس الحدود بنتيجة 2-1، مساء اليوم السبت.

ألفيركا البرتغالي يطلب شراء كوكا في يناير

تلقى النادي الأهلي عرضًا رسميًا من نادي ألفيركا البرتغالي من أجل التعاقد مع اللاعب أحمد نبيل "كوكا" في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

كاف يعلن زيادة القيمة المالية لجائزة بطل كأس الأمم الأفريقية 2025

أعلن باتريس موتسيبي، رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم زيادة القيمة المالية للفائز ببطولة كأس الأمم الأفريقية 2025، المُقرر إقامتها في المغرب.

موتسيبي يعلن إقامة كأس الأمم الأفريقية كل 4 سنوات

كشف باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن تغيير نظام بطولة كأس الأمم الأفريقية، لتقام البطولة كل 4 سنوات.

الكشف عن ملامح نظام بطولة دوري الأمم الأفريقية "الجديدة"

كشفت تقارير صحفية خارجية عن تفاصيل بطولة دوري الأمم الأفريقية، التي أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تدشينها، بعد قرار إقامة بطولة كأس الأمم كل 4 أعوام، بدلًا من عامين.

سبورتنج براجا يطلب معايشة بلال عطية.. واللاعب يغادر لهانوفر الألماني (مستند)

تلقي النادي الأهلي إخطارا رسميا من سبورتنج براجا البرتغالي يطلب فيه خضوع بلال عطية، لاعب وسط فريق الشباب بالنادي، للمعايشة بالفريق.

البحث عن الذهب.. ميكالي ليلا كورة: لا خلاف مع حسام حسن.. وهذه رسالتي لسداسي المنتخب

فتح المدرب البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني السابق لمنتخب مصر للشباب، قلبه للحديث عن العديد من الأمور، أبرزها رؤيته لكأس أمم أفريقيا وتوقعاته للفائز باللقب، قبل أن يوضح تصريحاته الأخيرة التي أشار فيها إلى حسام حسن الذي يستعد لقيادة الفراعنة في النسخة الخامسة والثلاثين من البطولة التي ستنطلق مساء الأحد 21 ديسمبر بالمغرب.

الجونة يفوز على بيراميدز بثنائية في كأس رابطة الأندية

على ملعب استاد خالد بشارة بمدينة الجونة، حقق فريق الجونة فوزًا مثيرًا على ضيفه بيراميدز بنتيجة 2-0 ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

الزمالك الأهلي كأس الأمم الأفريقية كاف كوكا ملف يلا كورة بيراميدز ميكالي موتسيبي بلال عطية

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg