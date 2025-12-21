المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
بعد عرض ألفيركا البرتغالي.. مصدر يكشف ليلا كورة موقف الأهلي من رحيل كوكا

يلا كورة

كتب - يلا كورة

02:03 م 21/12/2025
أحمد نبيل كوكا

أحمد نبيل كوكا - لاعب الأهلي

كشف مصدر من النادي الأهلي موقف أحمد نبيل كوكا، لاعب وسط الفريق الأحمر، والذي تلقى عرضا برتغاليا للانتقال إليه في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وسبق وأكد "يلا كورة" أن كوكا تلقى عرضا من نادي ألفيركا البرتغالي من أجل التعاقد معه في الفترة القادمة. للتفاصيل اضغط هنا

موقف الأهلي من رحيل كوكا

وأشار مصدر من النادي الأهلي، إلى أنه تم إحالة عرض نادي الفيركا البرتغالي لضم أحمد نبيل كوكا إلى الدنماركي ييس توروب.

وأضاف المصدر أن توروب سبق وطلب تجديد عقد كوكا وسنعقد جلسة أخيرة معه لحسم هذا الأمر وإذا جدد عقده سيتم رفض العرض البرتغالي بشكل رسمي.

قبل أن ينهي المصدر: "نرى أن قيمة العرض والتي تقترب من 200 ألف دولار غير مناسبة، لكن إذا أصر كوكا نفسه على الرحيل وعدم تجديد عقده ستتم الموافقة على بيعه حتى لا يرحل مجانًا في نهاية الموسم، وبالتالي يكون النادي حقق أي استفادة مالية".

ولعب كوكا مع النادي الأهلي في الموسم الحالي 18 مباراة في جميع المسابقات سواء محلية أو أفريقية، ليسجل هدفًا واحدًا في مسابقة الدوري المصري.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري كوكا ييس توروب ألفيركا البرتغالي

