تحدث محمد سيحا، حارس مرمى النادي الأهلي، عن ظهوره الأول مع الفريق خلال مباريات بطولة كأس الرابطة، موضحًا طموحه مع الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وكشف محمد سيحا، في حديثه عبر الموقع الرسمي للنادي، عن الأجواء داخل معسكر الأهلي، مؤكدًا على أنه يلقى مساندة ودعم من قبل زملائه في الفريق.

تصريحات محمد سيحا

استهل محمد سيحا تصريحاته عبر موقع الأهلي، قائلًا: "اللعب مع الفريق الأول بالنادي وارتداء قميصه حلم ينتظره أي لاعب ليس هذا فحسب، بل إن مجرد المرور بجانب أسوار الأهلي ‏يعد فخرًا كبيرًا، شعرت بهذا الأمر عند مشاركتي مع الفريق في بطولة كأس عاصمة مصر، وكانت سعادتي لا توصف بتمثيل الأهلي بشكل رسمي خلال الأيام الماضية، و‏أسعى لتقديم أفضل ما لدي ولأكون على قدر الثقة والمسئولية".‏

وتابع حارس الأهلي: "تلقيت مساندة من كل زملائي بالفريق قبل خوض أول مباراة رسمية مع الأهلي أمام إنبي، وهذه عادة الجميع داخل النادي، وأمر طبيعي؛ لأننا جميعًا على قلب رجل واحد، ونساند بعضنا في مثل هذه المواقف".‏

وأضاف: "سعيد للغاية بتواجدي في الفريق إلى جانب أسماء مميزة مثل الكابتن محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء، التدرب مع ‏أفضل حراس في مصر وإفريقيا يمنحني دوافع كبيرة، خاصة مع الاحتكاك بهم، وهو ما يزيد من الدوافع خلال التدريبات، مدرب ‏الحراس صاحب شخصية مميزة ويتحدث معنا باستمرار داخل وخارج الملعب في كافة النواحي الفنية والمعنوية". ‏

وأكمل سيحا حديثه: "ليلة مباراة الأهلي والجيش الملكي في دوري أبطال أفريقيا، تحدث معي مدرب الحراس وأخبرني أنني سوف أكون الحارس الثاني بالقائمة بعد ‏غياب الكابتن الشناوي للإصابة، وطلب مني الهدوء والتركيز وأن أكون جاهزًا في أي وقت، وبالتأكيد سعيد للغاية بهذه الثقة".‏ ‏

وواصل حديثه: "الفترة الماضية شهدت تقديم عروض قوية مع زيادة مساحة الانسجام وحتى قبل الفوز ببطولة السوبر المصري، كان الأهلي قد ‏وصل إلى مرحلة مميزة من الأداء؛ مما يعطي مؤشرات إيجابية نحو تقديم عروض قوية في الفترة القادمة، والفوز بكل البطولات ‏بالموسم الجاري".

واستكمل سيحا: "بشكل عام كل لاعب في الأهلي يعرف جيدًا حجم الضغوط والتحديات التي يفرضها اللعب لكيان كبير في حجم نادي القرن الأفريقي، كل ‏المباريات مهمة، وكل البطولات يجب أن يحصل عليها الأهلي، وبالتالي هناك منافسة كبيرة بين الجميع لتحقيق هذه الأهداف، ‏والجمهور تعود على هذا الأمر". ‏

وزاد: "التواجد مع الأهلي في كأس العالم للأندية كان حدثًا كبيرًا، كل لاعب كان يتمنى المشاركة في هذا المحفل العالمي، والأهلي قادر على ‏وضع اللاعبين في المنافسة بمكانة عالمية، من وجهة نظري أن أي 11 لاعبًا في قائمة الفريق قادرون على تقديم كل ما لديهم وتنفيذ ‏تعليمات الجهاز الفني، ومع عودة اللاعبين المشاركين في بطولة كأس الأمم الإفريقية سوف ننافس بقوة على كل البطولات".

وأتم سيحا حديثه: "على الصعيد الشخصي أتمنى أن أكون صاحب بصمة في مباريات الفريق، وأحصل على العديد من البطولات، وأكتب لنفسي ‏تاريخًا مميزًا مع الأهلي، كل اللاعبين لديهم شغف كبير للفوز بكل الألقاب والإنجازات، نعمل بكل ما لدينا من أجل إسعاد الجماهير، ‏ولا يوجد أجمل من سماع هتافات الجماهير لنا؛ مما يدفعنا لبذل أقصى ما يمكن، وأتمنى أن يستمر دعمهم لنا خلال الفترة ‏القادمة".