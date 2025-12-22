يواصل نادي برشلونة الإسباني مساعيه للتعاقد مع حمزة عبد الكريم، لاعب الأهلي الشاب، وفقا لما أكدته تقارير إعلامية.

وظهر قبل أسابيع اهتمام برشلونة بضم عبد الكريم، بعد تألقه مع منتخب مصر في كأس العالم تحت 17 عاما.

ووفقا لما أكده الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، المتخصص في أخبار الانتقالات، فإن برشلونة وصل إلى مرحلة متقدمة في مفاوضاته للتعاقد مع حمزة عبد الكريم.

وأشار رومانو، في مقطع فيديو عبر قناته على "يوتيوب"، إلى أن الأهلي حتى الآن لم يصدر موافقته على الصفقة، التي تظل متوقفة بسبب المطالب المالية للقلعة الحمراء.

وأوضح أن النادي الكتالوني في الوقت الحالي يعمل على إيجاد إمكانية للوصول إلى حل لإتمام التعاقد مع حمزة عبد الكريم.

وبحسب ما ذكرته تقارير إسبانية في وقت سابق، فإن برشلونة يسعى لضم المهاجم صاحب الـ17 عاما إلى فريقه الرديف.