"مزاد من بيراميدز وعرض الأهلي".. يلا كورة يكشف كواليس مفاوضات ضم حامد حمدان

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:27 م 22/12/2025 تعديل في 03:32 م
حامد

حامد حمدان لاعب بتروجت

كشف مصدر من نادي بتروجت، اليوم الإثنين، أن إدارة النادي البترولي تلقت أكثر من عرض سواء محلي أو عربي للتعاقد مع متوسط الميدان الفلسطيني حامد حمدان في فترة الانتقالات الشتوية.

صاحب الـ25 عامًا كان ضمن اهتمامات نادي الزمالك للتعاقد معه في الصيف الماضي إلا أن إدارة بتروجت رفضت خروج اللاعب حيث اشترطت بيعه في يناير المقبل.

عروض رسمية

كشف مصدر مسئول من جانب نادي بتروجت أن هناك عرضين من ليبيا بينهم عرضًا بقيمة 2 مليون دولار، كما هناك عرضًا من أحد أندية الدوري القطري لجلب اللاعب.

وأوضح المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - في تصريحات خاصة عبر "يلا كورة"، أن هناك أيضًا مفاوضات جارية مع إدارتي الأهلي وبتروجت.

وأشار المصدر، أن إدارة بتروجت قررت بشكل نهائي بيع اللاعب في يناير خاصة أن عقده ينتهي بنهاية الموسم الجاري مما يعني احتمالية خروج اللاعب مجانًا إذا لم ينتقل في الانتقالات القادمة.

مزاد من بيراميدز

قال مصدر مقرب من اللاعب في تصريحات خاصة عبر "يلا كورة"، إن نادي بيراميدز دخل بقوة من أجل الفوز بخدمات حمدان في يناير.

وأضاف المصدر، :"نادي بيراميدز يقوم حاليًا بمزاد من أجل التعاقد مع حمدان".

ونوه المصدر، أن إدارة النادي الأهلي قدمت عرضًا رسميًا بقيمة 35 مليون جنيه بجانب إعارة أحد اللاعبين، لكن إدارة نادي بتروجت لم تحسم موقفها حتى هذه اللحظة.

وكان حمدان شارك في ثلاث مباريات خلال هذا الموسم مع بتروجت استطاع من خلالها أن يسجل هدفًا كان في شباك الأهلي بمسابقة الدوري المصري.

الأهلي الدوري المصري بيراميدز منتخب فلسطين بتروجت

