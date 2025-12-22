المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأهلي يعلن تنفيذ أحمد عبد القادر المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

05:27 م 22/12/2025
أحمد عبد القادر

أحمد عبد القادر

يواصل أحمد عبد القادر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي على هامش المران الجماعي للفريق الذي أقيم عصر اليوم على ملعب فرع الأهلي بمدينة نصر.

ومن جانبه قال أحمد جاب الله طبيب الفريق إن عبد القادر، بدأ تنفيذ المرحلة الأخيرة من برنامج التأهيل الذي يخضع له للتخلص من إصابة التمزق في العضلة الخلفية التي أبعدته مؤخرًا عن التدريبات الجماعية.

هذا ويواصل الفريق تدريباته الجماعية اليوم، في إطار التحضيرات لمواجهة غزل المحلة غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات في كأس عاصمة مصر.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة غزل المحلة كالتالي:

حراسة المرمى: سيحا، حازم جمال

الدفاع: مصطفى العش، أحمد عابدين، إبراهيم الأسيوطي، ياسين عاطف، حمزة الدجوي، محمود لبيب، مهند الشامي.

الوسط: إبراهيما كاظم،  هشام مصطفى، إبراهيم عادل، بلال عطية، محمد عاطف،  محمد عاطف، إياد مدحت،  عمر العدوي، عمر معوض.

الهجوم: حسين الشحات، زعلوك، حمزة عبد الكريم، محمد رأفت.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي غزل المحلة أحمد عبد القادر أحمد جاب الله

