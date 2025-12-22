المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يعود مع بداية العام.. بيراميدز يمنح لاعبيه راحة سلبية طويلة بعد الفوز على مسار

محمد جلال

كتب - محمد جلال

08:17 م 22/12/2025
بيراميدز

بيراميدز - صورة أرشيفية

منح الكرواتي كرونسلاف بورتشيتش المدير الفني لفريق بيراميدز، لاعبيه راحة سلبية طويلة من التدريبات في ظل فترة التوقف الطويلة الحالية.

وكان بيراميدز قد انتصر مساء اليوم الإثنين، ضد مسار بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات دور الـ32 لبطولة كأس مصر 2025-26، ليضرب موعدا مع الجونة في دور الـ16.

وقرر المدير الفني أن يستأنف بيراميدز تدريباته مجددا بداية من يوم 3 يناير المقبل، تحضيرا لاستئناف الدوري ومباريات دوري أبطال أفريقيا.

واتخذ مدرب بيراميدز هذا القرار في ظل مشاركته في بطولة كأس عاصمة مصر باللاعبين الشباب من أجل تجهيزهم في حال الحاجة الفنية لهم مستقبلًا.

أحمد زيكو سجل هدف بيراميدز الأول في شباك مسار، بالدقيقة 61 من عمر المباراة.

وحصل بيراميدز على ركلة جزاء، بعد إبعاد للكرة بلمسة يد من جانب مدافع مسار، والتي سجلها عبد الرحمن مجدي، مسجلًا الهدف الثاني بالدقيقة 88.

ويقع بيراميدز في طريق الأهلي، حيث إن الفريقين حال تأهلهما إلى الدور نصف النهائي، سيلعبان معًا لتحديد المتأهل وقتها للمباراة النهائية من كأس مصر.

كأس مصر الدوري المصري الجونة بيراميدز مسار يورتشيتش

