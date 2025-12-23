نفى عمر عبد العزيز، حارس مرمى فريق مواليد 2008 في نادي الزمالك، شائعة هروبه من القلعة البيضاء.

وقال عبد العزيز إنه تغيب عن التدريبات الجماعية بسبب نزلة برد، موضحًا أنه سيعود إلى المشاركة في المران بداية من غدٍ الأربعاء، بعد أن يتماثل للشفاء.

وأكد الحارس أنه لا يماطل إدارة نادي الزمالك في ملف تجديد عقده، كما أثير في الساعات القليلة الماضية.

وأوضح أنه توجه في وقت سابق إلى مقر نادي الزمالك رفقة والده من أجل الاجتماع بمسؤولي الزمالك لمناقشة ملف تجديد عقده، لكنه فوجئ باعتذار المسؤولين عن عدم الحضور لظروف خاصة.

وشدد عمر عبد العزيز في ختام تصريحاته على أنه سيببقى من أبناء النادي، وتحت أمر الزمالك في أي وقت.