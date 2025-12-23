المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

- -
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

- -
22:00
أوغندا

أوغندا

كأس رابطة الأندية
غزل المحلة

غزل المحلة

- -
17:00
الأهلي

الأهلي

كأس الأمم الأفريقية
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30
بنين

بنين

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

- -
20:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

- -
14:30
وادي دجلة

وادي دجلة

ناشئ الزمالك ينفي شائعة هروبه.. ويكشف موقفه من التجديد

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:16 م 23/12/2025
حارس الزمالك

عمر عبد العزيز - حارس صاعد في الزمالك

نفى عمر عبد العزيز، حارس مرمى فريق مواليد 2008 في نادي الزمالك، شائعة هروبه من القلعة البيضاء.

وقال عبد العزيز إنه تغيب عن التدريبات الجماعية بسبب نزلة برد، موضحًا أنه سيعود إلى المشاركة في المران بداية من غدٍ الأربعاء، بعد أن يتماثل للشفاء.

وأكد الحارس أنه لا يماطل إدارة نادي الزمالك في ملف تجديد عقده، كما أثير في الساعات القليلة الماضية.

وأوضح أنه توجه في وقت سابق إلى مقر نادي الزمالك رفقة والده من أجل الاجتماع بمسؤولي الزمالك لمناقشة ملف تجديد عقده، لكنه فوجئ باعتذار المسؤولين عن عدم الحضور لظروف خاصة.

وشدد عمر عبد العزيز في ختام تصريحاته على أنه سيببقى من أبناء النادي، وتحت أمر الزمالك في أي وقت.

الزمالك الدوري المصري

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
logo

فنربخشة

غير معلنة

