تقارير: الأهلي بين 3 أندية تتنافس على ضم بولولو

رائد سمير

كتب - رائد سمير

04:43 م 23/12/2025
أفيميكو بولولو

أفيميكو بولولو - مهاجم ياجيلونيا بياليستوك البولندي

كشفت تقارير صحفية خارجية عن وجود منافسة قوية بين الأهلي وناديين أوروبيين للتعاقد مع أفيميكو بولولو، لاعب فريق ياجيلونيا بياليستوك البولندي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ونقلت صحيفة جول 24 البولندية عن شبكة بولسات التلفزيونية أن نادي ياجيلونيا بياليستوك قد يخسر خدمات أفيميكو بولولو، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار التقرير إلى أن المهاجم الكونغولي، أفيميكو بولولو دخل دائرة اهتمام فريق فيدزيف وودج البولندي، الذي يدرس عرض مالي كبير على اللاعب، لحسم صفقة التعاقد معه في الشتاء المقبل.

كما أوضح التقرير أن نادي بافوس القبرصي الذي يشارك في مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم من بين المهتمين بالتعاقد مع بولولو، لينضم إلى السباق الذي يشهد تواجد النادي الأهلي من مصر، لضم المهاجم المميز.

يُذكر أن المهاجم البالغ من العمر 26 عامًا كان قد انتقل إلى صفوف ياجيلونيا بياليستوك البولندي في شتاء 2023، في صفقة انتقال حر، قادمًا من جرويتر فروت الألماني.

وخاض أفيميكو بولولو خاض 116 مباراة مع فريق جاجيلونيا بياليستوك، أحرز خلالهم 48 هدفًا، وصنع 11 آخرين، ويعد هو هدف النسخة الماضية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 12 هدفًا.

