للإعلان معنا سياسة الخصوصية
يرتبط اسمه بالأهلي.. ياجيلونيا البولندي: بولولو لا يريد تجديد تعاقده

رائد سمير

كتب - رائد سمير

05:14 م 23/12/2025
أفيميكو بولولو

أفيميكو بولولو - مهاجم ياجيلونيا بياليستوك البولندي

أكد لوكاس ماسلوفسكي، المدير الرياضي لنادي ياجيلونيا بياليستوك البولندي أن أفيميكو بولولو، لاعب الفريق لا يريد تجديد تعاقده، الذي ينتهي بنهاية الموسم الجاري.

ويرتبط اسم أفيميكو بولولو، وفقًا لتقارير صحفية خارجية بالانتقال إلى صفوف النادي الأهلي، الذي يبحث عن تدعيم خطه الهجومي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وقال لوكاس ماسلوفسكي في تصريحات لشبكة أونيت أوديو البولندية: "لا يُبدي أفيميكو بولولو حاليًا أي رغبة في تمديد عقده مع ياجيلونيا بياليستوك، وعقده الجاري سينتهي في الصيف".

وأتم لوكاس ماسلوفسكي تصريحاته قائلًا: "مع ذلك، فإن الحياة وكرة القدم مليئة بالمفاجآت، ورغم أن بولولو لم يوقع مع أي نادٍ آخر حتى الآن، ولأسباب قانونية، لا يستطيع فعل ذلك حاليًا، إلا أن كل شيء وارد".

يُذكر أن المهاجم الكونغولي، أفيميكو بولولو، البالغ من العمر 26 عامًا كان قد انتقل إلى صفوف جاجيلونيا بياليستوك البولندي في شتاء 2023، في صفقة انتقال حر، قادمًا من جرويتر فروت الألماني.

وخاض أفيميكو بولولو خاض 116 مباراة مع فريق جاجيلونيا بياليستوك، أحرز خلالهم 48 هدفًا، وصنع 11 آخرين، ويعد هو هدف النسخة الماضية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 12 هدفًا.

