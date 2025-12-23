المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

3 0
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

- -
22:00
أوغندا

أوغندا

كأس رابطة الأندية
غزل المحلة

غزل المحلة

2 1
17:00
الأهلي

الأهلي

كأس الأمم الأفريقية
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30
بنين

بنين

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

0 0
20:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

6 4
14:30
وادي دجلة

وادي دجلة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

لايبزيج الألماني يكشف تفاصيل جلسته مع مسئولي الأهلي

رائد سمير

كتب - رائد سمير

06:52 م 23/12/2025
الأهلي ولايبزيج

من اجتماع مسئولي الأهلي مع إدارة لايبزيج

كشف نادي لايبزيج الألماني تفاصيل الجلسة التي عقدها مسئولوه مع خالد مرتجي، أمين الصندوق في النادي الأهلي، ونيرة علي، المدير التنفيذي لشركة كرة القدم بالأحمر.

وذكر لايبزيج في بيان رسمي: "اجتمعت إدارة النادي مع مسئولي الأهلي، حامل الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بلقب الدوري المصري، لتبادل الخبرات والتعلم، وتحديد القيم المشتركة، واستكشاف سبل التعاون المبدئية، واجتمع كبار المسؤولين من كلا الناديين في حوار مفتوح حول فلسفة النادي، وتطوير الشباب، ومجالات التعاون المحتملة".

وأشار النادي إلى أن المناقشات ركزت بشكل أساسي على فلسفة واستراتيجيات الناديين، خصوصًا في ملفات هياكل تطوير الشباب، وكيفية تعزيز تبادل المعرفة والخبرات في المستقبل.

كما تبادل الناديان وجهات النظر حول استراتيجياتهما التجارية والإعلامية، وبحثا نقاط التواصل المحتملة للتعاون في هذه المجالات، وذلك خلال الاجتماع الذي عُقد في المقر الرئيسي الجديد للنادي الألماني.

من جهته، قال يوهان بلينج، الرئيس التنفيذي للأعمال في نادي لايبزيج: "لقد كانت لحظة مميزة أن نرحب بإدارة الأهلي هنا، ورغم اختلاف ثقافاتنا الكروية، إلا أننا نتشارك نفس الالتزام بالتميز والابتكار".

وأضاف: "كان الحوار المفتوح والشفاف حول مواضيع مثل تطوير الشباب، ولجان كشافة اللاعبين، والبنية التحتية، والجوانب الاقتصادية، قيمًا للغاية لكلا الطرفين، حيث تؤكد اجتماعات كهذه على أهمية الحوار والتعاون الدوليين في مساعدة الأندية على التطور خارج الملعب، والتعلم من بعضها البعض، وتعزيز بيئات كرة القدم المستدامة".

وأتم يوهان بلينج تصريحاته قائلًا: "كانت هذه اللقاءات، التي اتسمت بالانفتاح والثقة، حول مواضيع مثل تطوير الشباب، وهياكل الاستكشاف، والبنية التحتية، والجوانب الاقتصادية، ذات قيمة بالغة لكلا الطرفين".

أما خالد مرتجي فقال من ناحيته: "أُعجبنا بكرم ضيافة نادي لايبزيج واحترافيته، فالتنظيم الواضح للنادي، وهيكله العصري، وكفاءته التشغيلية الملحوظة، تجسد فلسفة كرة قدم معاصرة تقوم على التخطيط والانضباط والابتكار".

وأتم خالد مرتجي تصريحاته قائلًا: "يلعب تبادل الثقافة والمعرفة والخبرات دورًا محوريًا في صناعتنا، حيث تستمر كرة القدم في التطور داخل الملعب وخارجه".

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي لايبزيج

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
نيجيريا

نيجيريا

1 0
تنزانيا

تنزانيا

47

منتخب نيجيريا يتقدم على تنزانيا بهدف نظيف في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg