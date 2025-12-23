المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

3 0
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

- -
22:00
أوغندا

أوغندا

كأس رابطة الأندية
غزل المحلة

غزل المحلة

2 1
17:00
الأهلي

الأهلي

كأس الأمم الأفريقية
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

1 0
14:30
بنين

بنين

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

0 0
20:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

الدوري المصري الممتاز - سيدات
مسار

مسار

6 4
14:30
وادي دجلة

وادي دجلة

"أكد على استمرار الدعم".. وزير الرياضة يلتقي مجلس إدارة النادي الأهلي (صور)

محمد جلال

كتب - محمد جلال

07:31 م 23/12/2025
أشرف صبحي ومحمود الخطيب

صورة من لقاء الخطيب مع أشرف صبحي

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة أن أشرف صبحي، وزير الرياضة، التقى مساء اليوم الثلاثاء، مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وتقابل وزير الرياضة مع مجلس إدارة النادي الأهلي بمقر النادي في الجزيرة.

وعقد وزير الرياضة اجتماعا مع مجلس إدارة النادي الأهلي لمناقشة سبل دعم النشاط الرياضي وتطوير المنشآت والخدمات المقدمة للأعضاء، يأتي ذلك في إطار جولاته التفقدية لعدد من الأندية الرياضية.

وخلال اللقاء، حرص وزير الشباب والرياضة على تهنئة مجلس إدارة النادي الأهلي، على الإنجازات الأخيرة للنادي في مختلف الألعاب الرياضية، مؤكداً استمرار دعم الوزارة لجميع الأندية الوطنية للنهوض بالرياضة المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرصه على متابعة كل ما يتعلق بتطوير الأندية والمنشآت الرياضية، ودعم الأندية الوطنية لتقديم أفضل الخدمات لأعضائها، وتشجع على الاستثمار في تطوير المواهب الرياضية منذ سن مبكرة.

وأنهت صفحة وزارة الرياضة أن هذا اللقاء جاء بعد أن قام الوزير صباح اليوم بزيارة نادي هليوبوليس، في إطار متابعة الوزارة المستمرة لتطوير الأندية الرياضية على مستوى الجمهورية.

الأهلي محمود الخطيب أشرف صبحي وزير الرياضة

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

مباشر
نيجيريا

نيجيريا

1 0
تنزانيا

تنزانيا

47

منتخب نيجيريا يتقدم على تنزانيا بهدف نظيف في الشوط الأول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
