صورة من لقاء الخطيب مع أشرف صبحي

أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة أن أشرف صبحي، وزير الرياضة، التقى مساء اليوم الثلاثاء، مع محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

وتقابل وزير الرياضة مع مجلس إدارة النادي الأهلي بمقر النادي في الجزيرة.

وعقد وزير الرياضة اجتماعا مع مجلس إدارة النادي الأهلي لمناقشة سبل دعم النشاط الرياضي وتطوير المنشآت والخدمات المقدمة للأعضاء، يأتي ذلك في إطار جولاته التفقدية لعدد من الأندية الرياضية.

وخلال اللقاء، حرص وزير الشباب والرياضة على تهنئة مجلس إدارة النادي الأهلي، على الإنجازات الأخيرة للنادي في مختلف الألعاب الرياضية، مؤكداً استمرار دعم الوزارة لجميع الأندية الوطنية للنهوض بالرياضة المصرية.

وأكد وزير الشباب والرياضة حرصه على متابعة كل ما يتعلق بتطوير الأندية والمنشآت الرياضية، ودعم الأندية الوطنية لتقديم أفضل الخدمات لأعضائها، وتشجع على الاستثمار في تطوير المواهب الرياضية منذ سن مبكرة.

وأنهت صفحة وزارة الرياضة أن هذا اللقاء جاء بعد أن قام الوزير صباح اليوم بزيارة نادي هليوبوليس، في إطار متابعة الوزارة المستمرة لتطوير الأندية الرياضية على مستوى الجمهورية.