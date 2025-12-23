المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

2 1
19:30
تنزانيا

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

- -
22:00
أوغندا

أوغندا

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

- -
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

1 0
20:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

3 0
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

تأكيدًا لدعمه للأبيض.. أشرف صبحي يلتقي مجلس إدارة نادي الزمالك (صور)

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

09:14 م 23/12/2025
أشرف صبحي

أشرف صبحي رفقة مجلس إدارة الزمالك

التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، اليوم الثلاثاء، في مقر القلعة البيضاء.

وعقد أشرف صبحي جلسة مع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، من أجل مناقشة العديد من الأمور والملفات الخاصة بالأبيض في لقاء ودي، قبل أن يتفقد متحف القلعة البيضاء.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال زيارته، على دعمه ومساندته لنادي الزمالك بصفته أحد قطبي الكرة المصرية، ونظرًا لدوره الكبير في النهوض بالرياضة المصرية في كافة الألعاب، كما أشار المركز الإعلامي للأبيض.

في سياق متصل، حرص وزير الشباب والرياضة على زيارة النادي الأهلي في مقره الرئيسي بالجزيرة، صباح اليوم الثلاثاء، في إطار ودي لمناقشة سبل دعم النشاط الرياضي وتطوير المنشآت والخدمات المقدمة للأعضاء.

ويقوم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعدة جولات تفقدية لمقرات الأندية، مؤكدًا على دعمه للأندية الوطنية لتقديم أفضل الخدمات لأعضائها، وتشجع على الاستثمار في تطوير المواهب الرياضية منذ سن مبكرة.

وكان قد قام الوزير صباح اليوم بزيارة نادي هليوبوليس، في إطار متابعة الوزارة المستمرة لتطوير الأندية الرياضية على مستوى الجمهورية.

قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏غرفة أخبار‏‏

قد تكون صورة ‏‏شخص أو أكثر‏ و‏غرفة أخبار‏‏

قد تكون صورة ‏‏‏شخص أو أكثر‏، و‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏‏ و‏نص‏‏

قد تكون صورة ‏‏‏شخص أو أكثر‏، و‏‏أشخاص يلعبون كرة القدم‏، و‏غرفة أخبار‏‏‏ و‏تحتوي على النص '‏‎CaP seven TiLe BEVELGPMENTE seven CocaCola PASTAREGINA PASTA REGINA seven ONIRO ONIRO Mile DEVELOFMIN NI% PASTA PASTAREGINA REGINA seven Mile CocECola PASTAREGINA REGINA PASTA ONIRO seven IRO PASTA PASTAREGINA RECINA Coca CoosCola en Tilo S‎‏'‏‏

مباراة الزمالك القادمة
نادي الزمالك أشرف صبحي وزارة الشباب والرياضة حسين لبيب

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

التعليقات

ما قبل المباراة
تونس

تونس

- -
أوغندا

أوغندا

3

في حين جاءت تشكيلة المنتخب الأوغندي على النحو التالي:سليم ماجولا، توبي سيبيك، عبدو عزيزي كايوندو، روجرز توراش، جوردان أوبيتا، كينيث سيماكولا، خالد أوتشو، لورينزن ميلفين، جودي سيموجابي، ستيفن موكوالا، روجرز ماتو.

تفاصيل المباراة
