التقى أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، اليوم الثلاثاء، في مقر القلعة البيضاء.

وعقد أشرف صبحي جلسة مع أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك، من أجل مناقشة العديد من الأمور والملفات الخاصة بالأبيض في لقاء ودي، قبل أن يتفقد متحف القلعة البيضاء.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال زيارته، على دعمه ومساندته لنادي الزمالك بصفته أحد قطبي الكرة المصرية، ونظرًا لدوره الكبير في النهوض بالرياضة المصرية في كافة الألعاب، كما أشار المركز الإعلامي للأبيض.

في سياق متصل، حرص وزير الشباب والرياضة على زيارة النادي الأهلي في مقره الرئيسي بالجزيرة، صباح اليوم الثلاثاء، في إطار ودي لمناقشة سبل دعم النشاط الرياضي وتطوير المنشآت والخدمات المقدمة للأعضاء.

ويقوم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بعدة جولات تفقدية لمقرات الأندية، مؤكدًا على دعمه للأندية الوطنية لتقديم أفضل الخدمات لأعضائها، وتشجع على الاستثمار في تطوير المواهب الرياضية منذ سن مبكرة.

وكان قد قام الوزير صباح اليوم بزيارة نادي هليوبوليس، في إطار متابعة الوزارة المستمرة لتطوير الأندية الرياضية على مستوى الجمهورية.