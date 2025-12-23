كشف الجهاز الفني لنادي بيراميدز، بقيادة كرونسلاف يورتشيتش، عن خوضه لمعسكر إعداد خارجي خلال شهر يناير المقبل، استغلالًا لفترة التوقف الدولي الحالية، واستعدادًا لقادم المنافسات التي تنتظر السماوي.

وينافس نادي بيراميدز على أكثر من بطولة في الفترة المقبلة، أبرزها الدوري المصري وكأس مصر، إلى جانب سعيه للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا، الذي توج به في الموسم الماضي.

معسكر خارجي لبيراميدز

استقر نادي بيراميدز، على خوض معسكر إعداد خارجي في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، تحضيرًا لقادم المنافسات التي تنتظر السماوي في الفترة المقبلة، والتي يسعى للظهور خلالها بشكل مميز.

ويبدأ معسكر بيراميدز يوم 5 يناير ويمتد حتى يوم 13 من الشهر ذاته، قبل العودة لاستكمال الاستعدادات لاستئناف الدوري المصري يوم 19 بمواجهة البنك الأهلي، قبل السفر إلى المغرب لمواجهة نهضة بركان في دوري أبطال أفريقيا.

ويشهد معسكر الإعداد الإماراتي لنادي بيراميدز، تدريبات يومية تهدف إلى رفع الحمل البدني للاعبين، بالإضافة إلى بعض المباريات الودية الجاري الاتفاق على أطرافها خلال المرحلة المقبلة.

وكان قد منح مدرب بيراميدز، لاعبي الفريق راحة سلبية طويلة بعد الفوز الأخير على مسار في بطولة كأس مصر والتأهل لدور الـ16 من البطولة، على أن يستأنف الفريق تدريباته بداية من يوم 3 يناير المقبل.