المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

2 1
19:30
تنزانيا

تنزانيا

كأس الأمم الأفريقية
تونس

تونس

3 0
22:00
أوغندا

أوغندا

كأس كاراباو
أرسنال

أرسنال

0 0
22:00
كريستال بالاس

كريستال بالاس

دوري أبطال آسيا للنخبة
الاتحاد

الاتحاد

1 0
20:15
ناساف كارشي

ناساف كارشي

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

3 0
17:00
بوتسوانا

بوتسوانا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

أشرف صبحي: رأيت وعي إدارتي الأهلي والزمالك.. وسنستمر في دعم الأندية

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:41 م 23/12/2025
أشرف صبحي ومحمود الخطيب

أشرف صبحي مع محمود الخطيب

أشاد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بوعي إدارتي النادي الأهلي والزمالك وذلك بعد جولته لهم مؤخرًا.

وقال أشرف صبحي في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على فيسبوك: "ما شاهدته خلال جولتي الأخيرة من إشادات متبادلة بين الأهلي والزمالك يعكس وعي إدارات قطبي الكرة المصرية".

وأضاف: "كما يعكس أهمية ترسيخ قيم الاحترام والروح الرياضية داخل الوسط الرياضي".

وأوضح: "خلال اللقاء مع مجلس إدارة النادي الأهلي، أشاد المجلس بنادي الزمالك باعتباره أحد قطبي الكرة المصرية وصاحب تاريخ عريق، كما أشاد مجلس إدارة نادي الزمالك بالنادي الأهلي، في لفتة إيجابية تؤكد على التقارب بين القطبين، بما يخدم مصلحة الرياضة المصرية".

وأشار وزير الرياضة، إلى أن الوزارة تدعم كل ما يسهم في تعزيز الاستقرار والروح الرياضية داخل الوسط الرياضي، وترسيخ القيم الأخلاقية والمنافسة الشريفة، بما ينعكس إيجاباً على صورة الرياضة المصرية داخلياً وخارجياً.

قبل أن ينهي: "سنستمر في الجولات الميدانية لمتابعة أوضاع الأندية والاطلاع على احتياجاتها عن قرب، والعمل على توفير الدعم اللازم، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير الرياضة وبناء الإنسان المصري".

الأهلي الزمالك الدوري المصري أشرف صبحي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg