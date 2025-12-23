أشاد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بوعي إدارتي النادي الأهلي والزمالك وذلك بعد جولته لهم مؤخرًا.

وقال أشرف صبحي في تصريحات نقلتها الصفحة الرسمية لوزارة الشباب والرياضة على فيسبوك: "ما شاهدته خلال جولتي الأخيرة من إشادات متبادلة بين الأهلي والزمالك يعكس وعي إدارات قطبي الكرة المصرية".

وأضاف: "كما يعكس أهمية ترسيخ قيم الاحترام والروح الرياضية داخل الوسط الرياضي".

وأوضح: "خلال اللقاء مع مجلس إدارة النادي الأهلي، أشاد المجلس بنادي الزمالك باعتباره أحد قطبي الكرة المصرية وصاحب تاريخ عريق، كما أشاد مجلس إدارة نادي الزمالك بالنادي الأهلي، في لفتة إيجابية تؤكد على التقارب بين القطبين، بما يخدم مصلحة الرياضة المصرية".

وأشار وزير الرياضة، إلى أن الوزارة تدعم كل ما يسهم في تعزيز الاستقرار والروح الرياضية داخل الوسط الرياضي، وترسيخ القيم الأخلاقية والمنافسة الشريفة، بما ينعكس إيجاباً على صورة الرياضة المصرية داخلياً وخارجياً.

قبل أن ينهي: "سنستمر في الجولات الميدانية لمتابعة أوضاع الأندية والاطلاع على احتياجاتها عن قرب، والعمل على توفير الدعم اللازم، بما يتماشى مع رؤية الدولة لتطوير الرياضة وبناء الإنسان المصري".