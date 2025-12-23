المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

- -
17:00
السودان

السودان

كأس الأمم الأفريقية
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

- -
14:30
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
19:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الكاميرون

الكاميرون

- -
22:00
الجابون

الجابون

كأس رابطة الأندية
المقاولون العرب

المقاولون العرب

- -
20:00
طلائع الجيش

طلائع الجيش

كأس رابطة الأندية
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
17:00
الاتحاد السكندري

الاتحاد السكندري

5 قرارات في اجتماع مجلس إدارة الأهلي

رائد سمير

كتب - رائد سمير

11:49 م 23/12/2025
الخطيب الأهلي

محمود الخطيب - رئيس النادي الأهلي

عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا مساء اليوم، الثلاثاء في المقر الرئيسي، لمناقشة العديد من الملفات المهمة التي تخص قطاعات النادي المختلفة في الفترة القادمة.

وعقب الجلسة قرر مجلس إدارة الأهلي التجديد للمديرين، في فروع النادي المختلفة، وفقًا لما يلي:

خالد مرسي مديرًا لمقر الجزيرة.

محمود حزين مديرًا لفرع مدينة نصر.

ناصر أبو زيد مديرًا لفرع الشيخ زايد.

أحمد النحاس مديرًا لفرع القاهرة الجديدة.

كما تقرر خلال تلك الجلسة، التجديد لخالد العوضي، مدير عام النشاط الرياضي، قبل أن يستعرض المجلس الرؤية التي تقدم بها العوضي مع مهند مجدي، مستشار المجلس للنشاط الرياضي، لتطوير القطاع في الشقين المالي والإداري، مع تكليفهما بوضع تصوراتهما للموسم الجديد 2026/2027 للعرض على المجلس في اجتماعه المقبل.

وشهد اجتماع إدارة النادي الأهلي أيضًا، قرار جديد بالتجديد لسامح علي كامل، المستشار الهندسي لمجلس الإدارة.

كذلك قرر المجلس تكليف وليد مبروك، برئاسة اللجنة العليا للجان، مع اختيار ريهام طوبار نائبًا للرئيس، وتكليفهما بوضع مقترح لعمل اللجنة وأعضائها، للعرض على المجلس في اجتماعه المقبل، كما قرر المجلس تكليف عمر فراج قائمًا بأعمال نائب مدير التسويق الرياضي.

