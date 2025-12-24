المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
الأخبار

فيفا يختار "ركلة جزاء تريزيجيه" بقائمة أفضل صور بطولاته خلال 2025

رائد سمير

كتب - رائد سمير

12:18 م 24/12/2025
تريزيجيه إنتر ميامي

ركلة جزاء تريزيجيه المهدرة في افتتاح كأس العالم للأندية

استعرض الاتحاد الدولي لكرة القدم قائمة بأفضل اللحظات والصور التي تم التقاطها في مسابقته خلال عام 2025، وذلك مع اقتراب نهايته، والدخول على عام 2026.

ونظم الاتحاد الدولي لكرة القدم العديد من البطولات خلال عام 2025، أبرزها بطولة كأس العالم للأندية في شكلها الجديد، بمشاركة 32 فريقًا، والتي استضافتها الولايات المتحدة الأمريكية، بجانب بطولات كأس العالم للشباب، وكأس العالم للناشئين، وكأس العرب، في قطر.

واختار موقع فيفا الرسمي صورة ركلة الجزاء التي أهدرها محمود حسن تريزيجيه، نجم الأهلي، في مباراة الأحمر أمام إنتر ميامي الأمريكي، بافتتاح كأس العالم للأندية 2025، ضمن أفضل صور ولحظات العام الجاري.

وركّز فيفا في تلك الصورة على تألق أوسكار أوستاري، حارس مرمى إنتر ميامي، الذي نجح في الحفاظ على عرين فريقه في تلك المواجهة التي انتهت بالتعادل السلبي.

وعلّق فيفا على تلك الصورة قائلًا: "تألق أوستاري في افتتاح كأس العالم للأندية.. أُقيمت أول مباراة في تاريخ كأس العالم للأندية في 14 يونيو على ملعب هارد روك، حيث واجه إنتر ميامي فريق الأهلي، وكان حارس مرمى، أوسكار أوستاري، نجم المباراة، حيث تصدى لركلة جزاء تريزيجيه ليُحقق التعادل السلبي 0-0".

وفي البطولة نفسها، اختار فيفا صورة كول بالمر، نجم تشيلسي الإنجليزي وعثمان ديمبيلي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، التي تم التقاطها من أعلى مركز روكفلر، للإعلان عن نهائي مونديال الأندية 2025، والذي تُوج به البلوز، بعد الفوز بثلاثية نظيفة.

كما تضمنت أفضل لحظات بطولات فيفا في 2025 هدف أسامة طنان، نجم منتخب المغرب الثاني أمام الأردن، في نهائي كأس العرب 2025، كما اختار موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم هدف أسامة الزابيري، لاعب أسود الأطلس أمام الأرجنتين في نهائي مونديال الشباب.

كما سلّط الاتحاد الدولي لكرة القدم الضوء على تألق ماتفي سافونوف، حارس مرمى باريس سان جيرمان الفرنسي، في فوز الفريق على فلامنجو البرازيلي بركلات الترجيح في نهائي كأس انتركونتيننتال 2025.

بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي باريس سان جيرمان كأس العالم للأندية فيفا إنتر ميامي

