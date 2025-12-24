المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
قوبل بالرفض.. تقارير: الأهلي قدم عرضًا رسميًا لضم موهبة رادنيك الصربي

طارق متولي

كتب - طارق متولي

05:26 م 24/12/2025
دوجلاس أوسو

دوجلاس أوسو

كشفت تقارير صحفية صربية عن رغبة النادي الأهلي في ضم اللاعب دوجلاس أوسو، لاعب فريق رادنيك الصربي.

وأكدت صحيفة sportal الصربية، أن النادي الأهلي عرض 2 مليون ونصف يورو من أجل التعاقد مع اللاعب الغاني صاحب الـ 19 عامًا، والذي يلعب في مركز الجناح الأيمن.

وأشارت التقارير إلى أن العرض قوبل بالرفض من قبل الفريق الصربي، لكن الإدارة على اعتقاد كبير أن سعر اللاعب سيرتفع في الفترة المقبلة، خاصةً بعد تلقيهم عدة اتصالات في الفترة الأخيرة من بعض الأندية الأوروبية.

وتألق اللاعب مع الفريق الصربي بعد الانضمام إليهم قادمًا من غانا، حيث سجل 7 أهداف في الموسم الحالي، في 20 مباراة خاضها مع الفريق مؤخرًا.

كما سلطت التقارير الضوء على موهبة اللاعب، حيث أكدت أنه بارع في المراوغات بجانب موهبته الفذة والتي جعلت العديد من الأندية مهتمة بالتعاقد معه.

ويسعى المارد الأحمر التعاقد مع بعض اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل دعم الفريق قبل الدخول في النصف الثاني من الموسم، خاصةً في ظل المنافسات العديدة التي يشارك فيها الأهلي سواء كانت قارية أو محلية.

وارتبط اسم النادي الأهلي بأكثر من لاعب في الميركاتو المقبل، حيث كان أبرزهم حامد حمدان خط وسط بتروجت، بجانب بعض المهاجمين لرغبة الأهلي في التعاقد مع بديل وسام أبو علي لاعب كولومبوس كرو الأمريكي.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي النادي الأهلي انتقالات يناير موهبة الدوري الصربي المارد الأحمر

