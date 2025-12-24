كشفت تقارير صحفية صربية عن رغبة النادي الأهلي في ضم اللاعب دوجلاس أوسو، لاعب فريق رادنيك الصربي.

وأكدت صحيفة sportal الصربية، أن النادي الأهلي عرض 2 مليون ونصف يورو من أجل التعاقد مع اللاعب الغاني صاحب الـ 19 عامًا، والذي يلعب في مركز الجناح الأيمن.

وأشارت التقارير إلى أن العرض قوبل بالرفض من قبل الفريق الصربي، لكن الإدارة على اعتقاد كبير أن سعر اللاعب سيرتفع في الفترة المقبلة، خاصةً بعد تلقيهم عدة اتصالات في الفترة الأخيرة من بعض الأندية الأوروبية.

وتألق اللاعب مع الفريق الصربي بعد الانضمام إليهم قادمًا من غانا، حيث سجل 7 أهداف في الموسم الحالي، في 20 مباراة خاضها مع الفريق مؤخرًا.

كما سلطت التقارير الضوء على موهبة اللاعب، حيث أكدت أنه بارع في المراوغات بجانب موهبته الفذة والتي جعلت العديد من الأندية مهتمة بالتعاقد معه.

ويسعى المارد الأحمر التعاقد مع بعض اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، من أجل دعم الفريق قبل الدخول في النصف الثاني من الموسم، خاصةً في ظل المنافسات العديدة التي يشارك فيها الأهلي سواء كانت قارية أو محلية.

وارتبط اسم النادي الأهلي بأكثر من لاعب في الميركاتو المقبل، حيث كان أبرزهم حامد حمدان خط وسط بتروجت، بجانب بعض المهاجمين لرغبة الأهلي في التعاقد مع بديل وسام أبو علي لاعب كولومبوس كرو الأمريكي.