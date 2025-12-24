تحدث مصطفى العش، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي، عن طموحه مع الفريق في الفترة المقبلة، في ظل مختلف المنافسات التي تنتظر الأحمر مستقبلًا، ما بين كأس مصر ورحلة استعادة لقب دوري أبطال أفريقيا، والحفاظ على الدوري الممتاز.

وأكد لاعب الأهلي أن الأحمر يبحث دائمًا عن الفوز بكل البطولات، وأن جماهيره تساند ‏الفريق بشكل دائم وتقف خلفه دائمًا.

تصريحات مصطفى العش

استهل مصطفى العش، تصريحاته عبر الموقع الرسمي للنادي الأهلي، قائلًا: "كل المباريات مهمة بالنسبة لنا بغض النظر عن اسم المنافس، أو طبيعة البطولة التي نشارك بها، مطالبون دائمًا بالفوز ولا ‏شيء غيره، والجهاز الفني يعمل بشكل مستمر على تطوير أداء اللاعبين والوصول إلى أفضل ما يمكن".

وتابع لاعب الأهلي: "هناك منافسة قوية بين الجميع وفي مختلف المراكز، وكل لاعب لديه دوافع كبيرة لتقديم أفضل ما لديه، سواء من يشارك ‏ويرغب في الاستمرار بالتواجد في الحسابات، أو من ينتظر الحصول على الفرصة، ونساند بعضنا جميعًا، خصوصًا لاعبي خط ‏الدفاع، والأهم بالنسبة إلينا مصلحة الأهلي التي تأتي في المقام الأول".

وأضاف: "طبيعة اللعب في النادي الأهلي تفرض على كل لاعب أن يكون جاهز دائمًا للمشاركة، خاصة أن هناك بعض السيناريوهات ‏التي تحدث في العديد من المباريات، مما يزيد من حالة المنافسة بين جميع اللاعبين".‏

وأكمل العش: "على الصعيد الشخصي أنا سعيد للغاية بثقة النادي وتحويل الإعارة إلى تعاقد دائم، كانت فترة صعبة وكنت أسعى خلالها ‏لإثبات نفسي وجدارتي بالاستمرار في الأهلي ومن الإيجابي أن يكون اللاعب يجيد اللعب في أكثر من مركز مما يتيح للجهاز الفني خيارات عديدة والحمد لله أنني حصلت على فرصة اللعب كمدافع أو كظهير أيسر".‏

وزاد: "الأهلي نادي بطولات، والحمد لله أنني توجت مع الفريق بلقب بطولة الدوري بالموسم الماضي، وتواجدت مع الأهلي ببطولة ‏كأس العالم للأندية، ومؤخرًا حصلت على لقب بطولة كأس السوبر المصري، الأهلي هو طريق أي لاعب للفوز بالبطولات ‏وأي لاعب يتمنى أن يتواجد بين صفوف الفريق".

وواصل العش: "النادي أبرم تعاقدات قوية للغاية مطلع الموسم خاصة بضم محمود حسن تريزيجيه صاحب الاسم الكبير، وكذلك أحمد ‏سيد زيزو ومحمد علي بن رمضان، كلهم أصحاب موهبة كبيرة وجميعهم إضافة مهمة للنادي ونأمل في أن نتوج معًا ‏بالألقاب بنهاية الموسم، في الأهلي كلنا بمثابة عائلة واحدة وأي لاعب ينضم للفريق يجد المساندة من الكل، كلاعبين نتجمع بشكل مستمر ونتحدث قبل ‏المباريات وهذه أهم سمات التواجد في كيان كبير، من يحصل على فرصته يجد الدعم من الجميع".

واستكمل العش: "من يلعب للأهلي لديه فرصة ذهبية للحصول على الألقاب وكتابة التاريخ، وفي الفريق كل لاعب يجتهد ويبذل كل ما لديه لنيل ثقة الجهاز الفني، ونحن تعودنا أن ‏نقاتل لآخر ثانية في البطولات والمباريات بشكل عام".

وأتم مدافع الأهلي حديثه: "نعد جماهير الأهلي بأن نكون على قدر ثقتهم وأن نحصد كل الألقاب وأن نسعى جميعًا لإسعادهم".