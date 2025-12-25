أعلن نادي اتحاد طنجة المغربي، صباح الخميس، عودة اللاعب عبد الحميد معالي إلى صفوفه، بعد فسخ عقده مع الزمالك.

وكان معالي صاحب الـ19 عامًا فسخ عقده مع الزمالك من طرف واحد، بحجة عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

معالي يعود إلى اتحاد طنجة

كشف اتحاد طنجة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عودة معالي.

وكتبت صفحة نادي اتحاد طنجة الرسمية على موقع فيسبوك: "مرحبًا بعودتك عبد الحميد معالي".

ولم يوضح النادي أي تفاصيل بشأن عودة معالي، لكن تقارير صحفية مغربية شددت على توقيع على عقد جديد لمدة موسمين ونصف.

وفسخ معالي عقده مع الزمالك بعد انضمامه بـ5 أشهر فقط.

وتعاقد الزمالك مع عبد الحميد معالي، نهاية يوليو الماضي 2025، قادمًا من اتحاد طنجة، في صفقة كلفت ما يقارب نصف مليون يورو.

ولم يسجل معالي أو يصنع خلال 8 مباريات رسمية مع الزمالك، شارك خلالها ما يقارب 200 دقيقة فقط، بحسب موقع ترانسفير ماركت.