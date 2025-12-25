المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
تعادل مع الأهلي وهزم بيراميدز.. عبد العاطي يغادر مودرن سبورت بعد 196 يوما

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

01:38 ص 25/12/2025
مجدي عبد العاطي

مجدي عبد العاطي يغادر مودرن سبورت

أعلن نادي مودرن سبورت، صباح اليوم الخميس، رحيل المدير الفني مجدي عبد العاطي عن منصبه كمدرب للفريق الأول.

وغادر مجدي عبد العاطي منصبه في مودرن سبورت بعد 196 يومًا فقط.

مجدي عبد العاطي يغادر مودن سبورت

كشف مودرن سبورت عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، فسخ عقد مجدي عبد العاطي.

وأوضح البيان أن فسخ عقد مجدي عبد العاطي تم بالتراضي بين الطرفين، عقب جلسة ودية جمعته بوليد دعبس، رئيس نادي مودرن سبورت.

وذكر بيان مودرن سبورت أن النادي سيعلن خلال ساعات قليلة عن الجهاز الفني الجديد.

وتولى عبد العاطي قيادة مودرن سبورت في يونيو الماضي، ليقود الفريق نحو تحقيق نتائج طيبة في منافسات الدوري المصري، أبرزها التعادل مع الأهلي والفوز على بيراميدز.

وخاض مودرن سبورت 15 مباراة في جميع المسابقات الرسمية تحت قيادة عبد العاطي، فاز خلالها 4 مرات، وتعادل في 6 مناسبات، كما تلقى 5 هزائم.

ويحتل مودرن سبورت المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة.

ويستعد مودرن سبورت لمواجهة القناة في دور الـ32 من منافسات كأس مصر، السبت المقبل.

مباراة مودرن سبورت القادمة
الدوري المصري مودرن سبورت مجدي عبد العاطي

