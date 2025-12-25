المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
8 مباريات بلا مساهمة.. ماذا قدم عبد الحميد معالي مع الزمالك قبل رحيله؟

طارق متولي

كتب - طارق متولي

10:13 ص 25/12/2025
عبد الحميد معالي

عبد الحميد معالي

أعلن نادي اتحاد طنجة المغربي في الساعات الأخيرة، عودة اللاعب عبد الحميد معالي إلى صفوفه، بعد فسخ عقده مع الزمالك.

وكشف اتحاد طنجة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عودة معالي، حيث كتبت صفحة نادي اتحاد طنجة الرسمية على موقع فيسبوك: "مرحبًا بعودتك عبد الحميد معالي".

ويأتي ذلك بعدما تقدم اللاعب بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك بسبب عدم حصوله على المستحقات المالية في الفترة الأخيرة، إذ منح اللاعب مجلس إدارة النادي مهلة قبل اتخاذ هذه الخطوة.

ماذا قدم عبد الحميد معالي مع الزمالك

لم يشارك عبد الحميد معالي كثيرًا مع نادي الزمالك منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية الماضية، حيث شارك اللاعب في 8 مباريات فقط رفقة نادي الزمالك في الدوري الممتاز.

في حين، لم يشارك اللاعب في أي مباراة خاضها الفريق في أي مسابقة أخرى، بما فيها بطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي كان يجلس فيها اللاعب على مقاعد بدلاء الفريق في أكثر من مباراة.

ولم يستطع معالي التسجيل أو الصناعة في مبارياته التي شارك فيها مع القلعة البيضاء، في ظل وصول عدد دقائق مشاركته مع الزمالك منذ انضمامه إلى الفريق إلى 208 دقيقة فقط.

وكانت قلة مشاركة اللاعب وعدم حصوله على المستحقات المالية هي دافع قوي له للقيام بفسخ عقده مع الأبيض، قبل أن يتخذ خطوة العودة إلى ناديه الأم مجددًا.

مباراة الزمالك القادمة
نادي الزمالك فريق الزمالك عبد الحميد معالي معالي رحيل عبد الحميد معالي

