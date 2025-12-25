أعلن نادي اتحاد طنجة المغربي في الساعات الأخيرة، عودة اللاعب عبد الحميد معالي إلى صفوفه، بعد فسخ عقده مع الزمالك.

وكشف اتحاد طنجة عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، عودة معالي، حيث كتبت صفحة نادي اتحاد طنجة الرسمية على موقع فيسبوك: "مرحبًا بعودتك عبد الحميد معالي".

ويأتي ذلك بعدما تقدم اللاعب بشكوى رسمية ضد نادي الزمالك بسبب عدم حصوله على المستحقات المالية في الفترة الأخيرة، إذ منح اللاعب مجلس إدارة النادي مهلة قبل اتخاذ هذه الخطوة.

ماذا قدم عبد الحميد معالي مع الزمالك

لم يشارك عبد الحميد معالي كثيرًا مع نادي الزمالك منذ انضمامه إلى صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية الماضية، حيث شارك اللاعب في 8 مباريات فقط رفقة نادي الزمالك في الدوري الممتاز.

في حين، لم يشارك اللاعب في أي مباراة خاضها الفريق في أي مسابقة أخرى، بما فيها بطولة الكونفدرالية الأفريقية والتي كان يجلس فيها اللاعب على مقاعد بدلاء الفريق في أكثر من مباراة.

ولم يستطع معالي التسجيل أو الصناعة في مبارياته التي شارك فيها مع القلعة البيضاء، في ظل وصول عدد دقائق مشاركته مع الزمالك منذ انضمامه إلى الفريق إلى 208 دقيقة فقط.

وكانت قلة مشاركة اللاعب وعدم حصوله على المستحقات المالية هي دافع قوي له للقيام بفسخ عقده مع الأبيض، قبل أن يتخذ خطوة العودة إلى ناديه الأم مجددًا.