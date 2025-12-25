كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تفاصيل إصابة أحمد رمضان بيكهام لاعب الفريق، على خلفية المران الجماعي اليوم، استعدادًا للمباراة المقبلة في كأس مصر.

وقال أحمد جاب الله في تصريحات رسمية عبر موقع الأهلي الرسمي: "اشتكى أحمد رمضان بيكهام من آلام أسفل الظهر وحصل على راحة اليوم من التدريبات الجماعية".

وأكد أن بيكهام خضع لجلسات علاج طبيعي اليوم بفرع النادي بمدينة نصر، على أن يتم تقييم حالته وتحديد موعد مشاركته في التدريبات الجماعية في الفترة المقبلة.

وواصل الأهلي تدريباته اليوم على ملعب النادي بمدينة نصر استعدادًا لمباراة المصرية للاتصالات المقرر لها يوم السبت المقبل في دور الـ 32 ببطولة كأس مصر.

وحرص الجهاز الفني على تنفيذ الجوانب الخططية الخاصة بالمباراة في الجزء المخصص لتدريبات الكرة.

ويأتي ذلك بعد الخسارة في المباراة الأخيرة التي خاضها المارد الأحمر أمام غزل المحلة بنتيجة 2-1، في كأس الرابطة المصرية.

موعد مباراة الأهلي المقبلة أمام المصرية للاتصالات

ومن المقرر أن يكون موعد المباراة المقبلة التي ستجمع بين الطرفين، يوم السبت المقبل، في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة.