قامت إدارة الكرة بالنادي الأهلي، بتجميد ملف الغاني دوجلاس أوسو الجناح الشاب لفريق نادي رادنيك الصربي، لعدة أسباب علي رأسها أسلوب تعامل ناديه.

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة أن الأهلي لم يدخل في مفاوضات جدية لضم اللاعب، والأمر لم يتخطي الاستفسار.

وأضاف: "الأهلي استفسر من النادي عن مطالبهم للتخلي عن اللاعب، وهو ما حدث مع ثنائي آخر بنفس المواصفات، كجناح أايمن يلعب بقدمه اليسري، ويتم قيده تحت السن".

وأوضح: "الأهلي وضع رقم مالي للتفاوض مع اللاعب يصل إلى 450 ألف دولار ولكن فوجئ مسئولي القلعة الحمراء، بما قام به النادي الصربي من الحديث والتصريحات بأرقام مالية مبالغ فيها للغاية، حتي يصل بقيمة التفاوض المالية إلى أرقام مقاربة، وبناء عليه تقرر أن يكون اللاعب من الخيارات المجمدة في الفترة الحالية".

وشدد أن الأهلي يتعامل مع تلك الملفات بشكل منظم ومدروس، لأنه هناك عمل يتم منذ فترة طويلة، وتم تحديد قائمة مختصرة من 3 لاعبين لكل مركز طلب المدير الفني الدنماركي ييس توروب دعمه، سواء فوق السن أو تحت السن.

وأتم: "دوجلاس أوسو كان من ضمن القائمة المختصرة لمركز الجناح الأيمن الذي يجيد بالقدم اليسري ومعه ثنائي آخر، ولكن أستقر الاهلي علي تجميد الأمر، والتركيز على التفاوض مع الثنائي الآخر".

وبات الأهلي علي بعد خطوات من حسم صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية، نظرًا لتكثيف المفاوضات لضم مهاجم أجنبي فوق السن، بجانب الاقتراب من حسم صفقة المغربي يوسف بلعمري.