المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس رابطة الأندية
الزمالك

الزمالك

0 1
20:00
سموحة

سموحة

كأس رابطة الأندية
بيراميدز

بيراميدز

0 3
20:00
الإسماعيلي

الإسماعيلي

الدوري السعودي
نادي نيوم

نادي نيوم

2 0
19:30
النجمة

النجمة

كأس رابطة الأندية
المصري

المصري

1 0
17:00
حرس الحدود

حرس الحدود

كأس رابطة الأندية
الجونة

الجونة

1 1
17:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

مارسيل كولر: لم يتوقع أحد إقالتي من تدريب الأهلي

رائد سمير

كتب - رائد سمير

08:25 م 25/12/2025
كولر

مارسيل كولر مع محمود الخطيب

أكد مارسيل كولر، المدير الفني السابق للفريق الأول بالنادي الأهلي أنه لم يكن من المتوقع إقالته من تدريب الأحمر، بعد الهزيمة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

وقال مارسيل كولر في تصريحات لصحيفة بليك السويسرية: "صدمة إقالتي من تدريب الأهلي؟ لم يكن أحد يتوقع ذلك.. إذا حققت هذه النجاحات في أوروبا ثم خرجتَ بشق الأنفس من نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، لكنتَ ما زلت ثابتًا في منصبي".

وأضاف المدرب السويسري: "في الأهلي تسير الأمور بشكل مختلف، فقد يتغير كل شيء بعد مباراة واحدة.. قد يقرر رئيس النادي إلغاء التدريب من تلقاء نفسه، وبعد أيام قليلة دعا الطاقم بأكمله إلى المكتب ليودعنا شخصيًا، وكذكرى، حصلنا على كأس زجاجي".

وتابع: "كيف كان رد فعل الجماهير على إقالتي؟ عندما توجهتُ إلى المطار بعد الوداع في النادي، عُرضت رسائل شكر على شاشات عملاقة في الشوارع".

وأكمل: "كان هناك تقدير لعملنا، ولكن الجماهير، رغم ذلك، متطلبة جدًا، فعندما كنا نفوز بلقب، لم يهنئونا، بل كانوا يذكروننا بأن هناك كأسًا آخر يجب الفوز به".

ووجهت الصحيفة سؤالًا لكولر يقول: "خبراء يقولون إن الأهلي أصعب نادٍ في العالم.. هل شعرتَ يومًا بضغط أكبر كمدرب في نادٍ آخر؟"، ليرد المدرب قائلًا: "مع فريق كولن كان الأمر قاسيًا أيضًا.. كانت بيئة صعبة".

وأتم مارسيل كولر تصريحاته قائلًا: "رغم أنني صعّدت لوكاس بودولسكي من فئة الشباب إلى الفريق الأول في نادي كولن، لكنني لم أحصل على ثقة كبيرة".

يُذكر أن مارسيل كولر كان قد تولى تدريب الأهلي في سبتمبر 2022، ونجح في التتويج مع الأحمر بـ 11 بطولة، من بينهم الدوري المصري مرتين، ودوري أبطال أفريقيا مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري 3 مرات.

كأس الأمم الأفريقية

مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025

مجموعات كأس الأمم الأفريقية 2025

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي محمود الخطيب مارسيل كولر

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg