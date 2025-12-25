مارسيل كولر: لم يتوقع أحد إقالتي من تدريب الأهلي

أكد مارسيل كولر، المدير الفني السابق للفريق الأول بالنادي الأهلي أنه لم يكن من المتوقع إقالته من تدريب الأحمر، بعد الهزيمة أمام ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

وقال مارسيل كولر في تصريحات لصحيفة بليك السويسرية: "صدمة إقالتي من تدريب الأهلي؟ لم يكن أحد يتوقع ذلك.. إذا حققت هذه النجاحات في أوروبا ثم خرجتَ بشق الأنفس من نصف نهائي دوري أبطال افريقيا، لكنتَ ما زلت ثابتًا في منصبي".

وأضاف المدرب السويسري: "في الأهلي تسير الأمور بشكل مختلف، فقد يتغير كل شيء بعد مباراة واحدة.. قد يقرر رئيس النادي إلغاء التدريب من تلقاء نفسه، وبعد أيام قليلة دعا الطاقم بأكمله إلى المكتب ليودعنا شخصيًا، وكذكرى، حصلنا على كأس زجاجي".

وتابع: "كيف كان رد فعل الجماهير على إقالتي؟ عندما توجهتُ إلى المطار بعد الوداع في النادي، عُرضت رسائل شكر على شاشات عملاقة في الشوارع".

وأكمل: "كان هناك تقدير لعملنا، ولكن الجماهير، رغم ذلك، متطلبة جدًا، فعندما كنا نفوز بلقب، لم يهنئونا، بل كانوا يذكروننا بأن هناك كأسًا آخر يجب الفوز به".

ووجهت الصحيفة سؤالًا لكولر يقول: "خبراء يقولون إن الأهلي أصعب نادٍ في العالم.. هل شعرتَ يومًا بضغط أكبر كمدرب في نادٍ آخر؟"، ليرد المدرب قائلًا: "مع فريق كولن كان الأمر قاسيًا أيضًا.. كانت بيئة صعبة".

وأتم مارسيل كولر تصريحاته قائلًا: "رغم أنني صعّدت لوكاس بودولسكي من فئة الشباب إلى الفريق الأول في نادي كولن، لكنني لم أحصل على ثقة كبيرة".

يُذكر أن مارسيل كولر كان قد تولى تدريب الأهلي في سبتمبر 2022، ونجح في التتويج مع الأحمر بـ 11 بطولة، من بينهم الدوري المصري مرتين، ودوري أبطال أفريقيا مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري 3 مرات.

