أكد مارسيل كولر، المدير الفني السابق للفريق الأول بالنادي الأهلي أنه كان يسير متخفيًا في شوارع القاهرة، خلال فترة تواجده مع الأحمر.

وقال مارسيل كولر في تصريحات لصحيفة بليك السويسرية: "هل كنت أحتفل بعيد الميلاد في القاهرة؟ لا، صحيح أن في الفندق أشجار عيد ميلاد، لكنها مخصصة فقط للسياح".

وأضاف المدرب السويسري: "في مصر تسير الحياة بشكل طبيعي خلال تلك الفترات.. كنا نلعب مباراة في 25 ديسمبر، وبعد ثلاثة أيام مباراة أخرى مباشرة.. كان الأمر مكثفًا وقاسيًا جدًا، لذلك أستمتع هذا العام أكثر بقضاء الأعياد في سويسرا مع عائلتي".

وتابع: "هل كنتَ بحاجة إلى حارس شخصي عندما أخرج في الشارع؟ في الرحلات كان لدينا دائمًا حارس، وهو شخص متمرس لا يفقد هدوءه بسرعة".

وأكمل: "مرة لعبنا خارج أرضنا في تونس، وكان مدخل غرف الملابس عند الراية الركنية، حيث يتواجد جمهور الخصم، قاموا برمي الزجاجات علينا، وتلقى حارسنا واحدة، لكنه اكتفى بهزّ نفسه قليلًا وواصل السير".

وواصل: "عندما كنت أتنقل في القاهرة، كنت أضع قبعة ونظارة شمسية وأخفض رأسي، ومع ذلك كان الجميع يريد التقاط صورة معي.. كان الأمر جنونيًا إلى حدّ ما".

وعن عدم تدريب منتخب سويسرا من قبل، قال كولر: "لأنني اعتذرتُ مرتين.. في عام 2000 بعد التتويج مع سانت جالن السويسري.. حينها كان بإمكاني تولي المنصب، لكنني لم أرد مغادرة شرق سويسرا بعد اللقب".

وأتم مارسيل كولر تصريحاته قائلًا: "بعد مونديال 2014 واعتزال أوتمار هيتسفيلد، عاد المنتخب للتواصل معي، لكنني اعتذرتُ بصعوبة لأن مهمتي في النمسا لم تكن قد انتهت.. عندما يناديك وطنك، يكون القرار صعبًا، لكنني استمعتُ إلى حدسي".

يُذكر أن مارسيل كولر كان قد تولى تدريب الأهلي في سبتمبر 2022، ونجح في التتويج مع الأحمر بـ 11 بطولة، من بينهم الدوري المصري مرتين، ودوري أبطال أفريقيا مرتين، وكأس مصر مرتين، وكأس السوبر المصري 3 مرات.