رادنيك الصربي لـ "يلا كورة": رفضنا عرض الأهلي لضم أوسو

أكد ميلوس فاسيليفيتش، رئيس كشافة اللاعبين في نادي رادنيك الصربي، أن فريقه تلقى عرضًا من النادي الأهلي لضم موهبة الفريق دوجلاس أوسو.

ويأتي ذلك في ظل سعي النادي الأهلي للتعاقد مع لاعبين جدد، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لدعم كافة خطوط الفريق الأحمر.

وقال فاسيليفيتش في تصريحات لـ "يلا كورة": "بالفعل رادنيك تلقى عرضًا من الأهلي لضم أوسو، ولكن لا يمكنني الكشف عن تفاصيل العرض المالية".

وأضاف: "العرض تم رفضه ولا يوجد أي مناقشات جارية بين الطرفين حاليًا".".

وبسؤاله عن مطالب رادنيك المالية لبيع اللاعب، أتم: "لا يمكنني الحديث عن مثل هذه الأمور الآن".

في السياق ذاته، قامت إدارة الكرة بالنادي الأهلي، بتجميد ملف الغاني دوجلاس أوسو الجناح الشاب لفريق نادي رادنيك الصربي، لعدة أسباب علي رأسها أسلوب تعامل ناديه.