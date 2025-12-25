المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
رادنيك الصربي لـ "يلا كورة": رفضنا عرض الأهلي لضم أوسو

طارق متولي

كتب - طارق متولي

09:23 م 25/12/2025
دوجلاس أوسو

دوجلاس أوسو

أكد ميلوس فاسيليفيتش، رئيس كشافة اللاعبين في نادي رادنيك الصربي، أن فريقه تلقى عرضًا من النادي الأهلي لضم موهبة الفريق دوجلاس أوسو.

ويأتي ذلك في ظل سعي النادي الأهلي للتعاقد مع لاعبين جدد، في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة لدعم كافة خطوط الفريق الأحمر.

وقال فاسيليفيتش في تصريحات لـ "يلا كورة": "بالفعل رادنيك تلقى عرضًا من الأهلي لضم أوسو، ولكن لا يمكنني الكشف عن تفاصيل العرض المالية".

وأضاف: "العرض تم رفضه ولا يوجد أي مناقشات جارية بين الطرفين حاليًا".".

وبسؤاله عن مطالب رادنيك المالية لبيع اللاعب، أتم: "لا يمكنني الحديث عن مثل هذه الأمور الآن".

في السياق ذاته، قامت إدارة الكرة بالنادي الأهلي، بتجميد ملف الغاني دوجلاس أوسو الجناح الشاب لفريق نادي رادنيك الصربي، لعدة أسباب علي رأسها أسلوب تعامل ناديه.

الأهلي دوجلاس أوسو رادنيك الصربي

