آس: الأهلي يطلب 5 ملايين يورو في صفقة انتقال عبد الكريم لبرشلونة

رائد سمير

كتب - رائد سمير

11:25 ص 26/12/2025
حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر للناشئين

حمزة عبد الكريم - صورة أرشيفية

كشفت تقارير صحفية خارجية عن مستجدات المفاوضات الجارية بين نادي برشلونة مع الأهلي، بشأن انتقال حمزة عبد الكريم، مهاجم الأحمر إلى صفوف البارسا، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويرتبط اسم حمزة عبد الكريم، مهاجم فريق الشباب بالنادي الأهلي بالانتقال إلى صفوف برشلونة، منذ تألقه مع منتخب مصر في بطولة كأس العالم للناشئين، التي أُقيمت في قطر قبل عدة أسابيع.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن برشلونة يرغب في ضم عبد الكريم خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة على سبيل الإعارة، على أن ينضم إلى الفريق الرديف، في بداية مسيرته مع البلوجرانا.

وأوضح التقرير أن اللاعب المصري الشاب يطمح للعب مع برشلونة، إلا أن قيمة الصفقة تمثل أزمة في إتمامها، خلال الفترة الحالية.

وذكرت الصحيفة أن إدارة النادي الأهلي تطلب الحصول على 5 ملايين يورو مقابل انتقال اللاعب، بينما يعرض برشلونة 1.8 مليون يورو فقط، وذلك حال الاستقرار على ضمه، بعد انتهاء فترة الإعارة.

وأتمت صحيفة آس أنه من المتوقع أن يتوصل ناديا الأهلي وبرشلونة إلى اتفاق بشأن تلك الصفقة في نهاية المطاف.

يُذكر أن حمزة عبد الكريم بدأ في المشاركة بالمباريات مع الفريق الأول في الأهلي، تحت قيادة ييس توروب، خلال الفترة الماضية، حيث ظهر في مباراة شبيبة القبائل الجزائري في دوري أبطال أفريقيا، بجانب مباريات الأحمر في كأس عاصمة مصر.

برشلونة
برشلونة
أخبار إحصائيات
الأهلي برشلونة حمزة عبد الكريم

