سخر لوكاس ماسلوفسكي، المدير الرياضي لنادي ياجيلونيا بيالستوك البولندي من التقارير التي تفيد بوجود عرض رسمي من الأهلي للتعاقد مع أفيميكو بولولو، مهاجم الفريق.

ويرتبط اسم أفيميكو بولولو بالانتقال لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقًا لتقارير صحفية خارجية، في ظل بحث إدارة الأحمر عن تدعيم خط هجومه.

ونقل آدم زمودزينسكي، الصحفي البولندي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" ما ورد في تقارير صحفية أفريقية بشأن وجود عرض رسمي من الأهلي للتعاقد مع بولولو في الشتاء المقبل.

وقال لوكاس ماسلوفسكي بالرد على ما نشره آدم زمودزينسكي، قائلًا: "أعتقد أنّه بسبب فترة الأعياد ورأس السنة، ربما يكون هذا العرض قد عَلِق في مكتب بريد قريب من مقر نادينا".

ويعد رد المدير الرياضي لنادي ياجيلونيا بيالستوك هو سخرية مما يتردد في بعض وسائل الإعلام خلال الفترة الحالية بشأن وجود مفاوضات من جانب الأهلي للتعاقد مع بولولو.

يُذكر أن المهاجم الكونغولي، بولولو، البالغ من العمر 26 عامًا كان قد انتقل لصفوف نادي جاجيلونيا بياليستوك البولندي في شتاء 2023، في صفقة انتقال حر، قادمًا من جرويتر فروت الألماني، وينتهي تعاقده مع ناديه الحالي بنهاية الموسم الجاري.

وخاض أفيميكو بولولو خاض 116 مباراة مع فريق جاجيلونيا بياليستوك، أحرز خلالهم 48 هدفًا، وصنع 11 آخرين، ويعد هو هداف النسخة الماضية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 12 هدفًا.

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية