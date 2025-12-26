المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

- -
17:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

1 1
14:30
زيمبابوي

زيمبابوي

كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
22:00
مالي

مالي

كأس مصر
زد

زد

0 0
14:30
نادي چي

نادي چي

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
19:30
جزر القمر

جزر القمر

الدوري السعودي
الفتح

الفتح

0 1
15:05
أهلي جدة

أهلي جدة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

ياجيلونيا البولندي يسخر من تقارير "عرض الأهلي" لضم بولولو

رائد سمير

كتب - رائد سمير

02:59 م 26/12/2025 تعديل في 03:12 م
أفيميكو بولولو

أفيميكو بولولو - مهاجم ياجيلونيا بياليستوك البولندي

سخر لوكاس ماسلوفسكي، المدير الرياضي لنادي ياجيلونيا بيالستوك البولندي من التقارير التي تفيد بوجود عرض رسمي من الأهلي للتعاقد مع أفيميكو بولولو، مهاجم الفريق.

ويرتبط اسم أفيميكو بولولو بالانتقال لصفوف النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وفقًا لتقارير صحفية خارجية، في ظل بحث إدارة الأحمر عن تدعيم خط هجومه.

ونقل آدم زمودزينسكي، الصحفي البولندي عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" ما ورد في تقارير صحفية أفريقية بشأن وجود عرض رسمي من الأهلي للتعاقد مع بولولو في الشتاء المقبل.

وقال لوكاس ماسلوفسكي بالرد على ما نشره آدم زمودزينسكي، قائلًا: "أعتقد أنّه بسبب فترة الأعياد ورأس السنة، ربما يكون هذا العرض قد عَلِق في مكتب بريد قريب من مقر نادينا".

ويعد رد المدير الرياضي لنادي ياجيلونيا بيالستوك هو سخرية مما يتردد في بعض وسائل الإعلام خلال الفترة الحالية بشأن وجود مفاوضات من جانب الأهلي للتعاقد مع بولولو.

يُذكر أن المهاجم الكونغولي، بولولو، البالغ من العمر 26 عامًا كان قد انتقل لصفوف نادي جاجيلونيا بياليستوك البولندي في شتاء 2023، في صفقة انتقال حر، قادمًا من جرويتر فروت الألماني، وينتهي تعاقده مع ناديه الحالي بنهاية الموسم الجاري.

وخاض أفيميكو بولولو خاض 116 مباراة مع فريق جاجيلونيا بياليستوك، أحرز خلالهم 48 هدفًا، وصنع 11 آخرين، ويعد هو هداف النسخة الماضية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 12 هدفًا.

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي صفقات الأهلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
أنجـــــولا

أنجـــــولا

1 1
زيمبابوي

زيمبابوي

46

بداية الشوط الثاني من المباراة

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg