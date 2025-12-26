رسميًا.. أحمد سامي مديرًا فنيًا لمودرن سبورت

أعلن نادي مودرن سبورت، التعاقد مع أحمد سامي لتولي تدريب الفريق، خلفًا لـ مجدي عبد العاطي.

وأعلن نادي مودرن سبورت، يوم الأربعاء الماضي إقالة مجدي عبد العاطي من تدريب الفريق، عقب الخسارة أمام وادي دجلة في رابطة الأندية.

ويعاون مجدي عبد العاطي كل من:

عبدالباقي جمال مدربًا عامًا

صلاح أمين مدرب

مؤمن زكريا مدرب

حسن نصر مدربًا لحراس المرمى

أحمد عمر معد بدني.

وكان أحمد سامي، قد رحل عن تدريب نادي الاتحاد السكندري هذا الموسم؛ بسبب تراجع النتائج.

وتولى عبد العاطي قيادة مودرن سبورت في يونيو الماضي، ليقود الفريق نحو تحقيق نتائج طيبة في منافسات الدوري المصري، أبرزها التعادل مع الأهلي والفوز على بيراميدز.

وخاض مودرن سبورت 15 مباراة في جميع المسابقات الرسمية تحت قيادة عبد العاطي، فاز خلالها 4 مرات، وتعادل في 6 مناسبات، كما تلقى 5 هزائم.

ويحتل مودرن سبورت المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة.

ويستعد مودرن سبورت لمواجهة القناة في دور الـ32 من منافسات كأس مصر، السبت المقبل.