المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

0 0
17:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

1 1
14:30
زيمبابوي

زيمبابوي

كأس مصر
زد

زد

1 0
14:30
نادي چي

نادي چي

كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
22:00
مالي

مالي

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
19:30
جزر القمر

جزر القمر

الدوري السعودي
الفتح

الفتح

2 1
15:05
أهلي جدة

أهلي جدة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

رسميًا.. أحمد سامي مديرًا فنيًا لمودرن سبورت

وسام محمد

كتب - وسام محمد

03:56 م 26/12/2025
أحمد سامي مدرب سموحة

أحمد سامي

أعلن نادي مودرن سبورت، التعاقد مع أحمد سامي لتولي تدريب الفريق، خلفًا لـ مجدي عبد العاطي.

وأعلن نادي مودرن سبورت، يوم الأربعاء الماضي إقالة مجدي عبد العاطي من تدريب الفريق، عقب الخسارة أمام وادي دجلة في رابطة الأندية.

ويعاون مجدي عبد العاطي كل من:

عبدالباقي جمال مدربًا عامًا

صلاح أمين مدرب

مؤمن زكريا مدرب

حسن نصر مدربًا لحراس المرمى

أحمد عمر معد بدني.

وكان أحمد سامي، قد رحل عن تدريب نادي الاتحاد السكندري هذا الموسم؛ بسبب تراجع النتائج.

وتولى عبد العاطي قيادة مودرن سبورت في يونيو الماضي، ليقود الفريق نحو تحقيق نتائج طيبة في منافسات الدوري المصري، أبرزها التعادل مع الأهلي والفوز على بيراميدز.

وخاض مودرن سبورت 15 مباراة في جميع المسابقات الرسمية تحت قيادة عبد العاطي، فاز خلالها 4 مرات، وتعادل في 6 مناسبات، كما تلقى 5 هزائم.

ويحتل مودرن سبورت المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 17 نقطة.

ويستعد مودرن سبورت لمواجهة القناة في دور الـ32 من منافسات كأس مصر، السبت المقبل.

مباراة مودرن سبورت القادمة
الدوري المصري مودرن سبورت أحمد سامي مجدي عبد العاطي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

Advertisement
مباشر
مصر

مصر

0 0
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

10

هجمة مرتدة لصالح مصر لكن تمريرة محمد صلاح إلى محمد حمدي لم تكن دقيقة وقطعها دفاع جنوب أفريقيا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg