مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
مصر

مصر

0 0
17:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

1 1
14:30
زيمبابوي

زيمبابوي

كأس مصر
زد

زد

1 0
14:30
نادي چي

نادي چي

كأس الأمم الأفريقية
المغرب

المغرب

- -
22:00
مالي

مالي

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:00
نيوكاسل

نيوكاسل

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
19:30
جزر القمر

جزر القمر

الدوري السعودي
الفتح

الفتح

2 1
15:05
أهلي جدة

أهلي جدة

يلا كورة يكشف تفاصيل مطالب الأهلي من برشلونة بشأن حمزة عبد الكريم

يلا كورة

كتب - يلا كورة

04:37 م 26/12/2025
حمزة عبد الكريم مهاجم منتخب مصر للناشئين

حمزة عبد الكريم لاعب الأهلي الشاب

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، التطورات الأخيرة حول عرض نادي برشلونة، للحصول على خدمات حمزة عبد الكريم، في فترة الانتقالات المقبلة، التي تنطلق خلال أيام بحلول شهر يناير.

صفقة ضم حمزة عبد الكريم

وقال المصدر في تصريحات ليلا كورة، إن الأهلي حدد مطالبه المالية لقيمة صفقة انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة بشكل كامل، والتي تصل إلى 6 ملايين يورو.

وأضاف المصدر أن قيمة الصفقة التي حددها الأهلي، ستكون مقسمة على عدة مراحل، جزءًا نظير الإعارة لمدة 6 أشهر، ثم الانضمام النهائي حال التوصل لاتفاق، إلى جانب جزء أخير عند تصعيد اللاعب للفريق الأول في برشلونة، مع 20% نسبة إعادة بيع.

كما أوضح المصدر أن الأهلي تلقى العرض الرسمي، 17 ديسمبر الماضي، ثم رد بمطالبه المالية بعدها بـ48 ساعة، ومنح النادي الكتالوني مهلة للرد عليه.

بينما من جانبه، طلب برشلونة الحصول على خدمات حمزة عبد الكريم، على سبيل الإعارة مجانًا، بالإضافة إلى أن تقارير صحفية إسبانية، كانت أشارت إلى توقف العرض المالي للفريق الكتالوني عند 1.8 مليون يورو.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي برشلونة حمزة عبد الكريم

التعليقات

مباشر
مصر

مصر

0 0
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

10

هجمة مرتدة لصالح مصر لكن تمريرة محمد صلاح إلى محمد حمدي لم تكن دقيقة وقطعها دفاع جنوب أفريقيا

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
