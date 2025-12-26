كشف مصدر داخل النادي الأهلي، التطورات الأخيرة حول عرض نادي برشلونة، للحصول على خدمات حمزة عبد الكريم، في فترة الانتقالات المقبلة، التي تنطلق خلال أيام بحلول شهر يناير.

صفقة ضم حمزة عبد الكريم

وقال المصدر في تصريحات ليلا كورة، إن الأهلي حدد مطالبه المالية لقيمة صفقة انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة بشكل كامل، والتي تصل إلى 6 ملايين يورو.

وأضاف المصدر أن قيمة الصفقة التي حددها الأهلي، ستكون مقسمة على عدة مراحل، جزءًا نظير الإعارة لمدة 6 أشهر، ثم الانضمام النهائي حال التوصل لاتفاق، إلى جانب جزء أخير عند تصعيد اللاعب للفريق الأول في برشلونة، مع 20% نسبة إعادة بيع.

كما أوضح المصدر أن الأهلي تلقى العرض الرسمي، 17 ديسمبر الماضي، ثم رد بمطالبه المالية بعدها بـ48 ساعة، ومنح النادي الكتالوني مهلة للرد عليه.

بينما من جانبه، طلب برشلونة الحصول على خدمات حمزة عبد الكريم، على سبيل الإعارة مجانًا، بالإضافة إلى أن تقارير صحفية إسبانية، كانت أشارت إلى توقف العرض المالي للفريق الكتالوني عند 1.8 مليون يورو.