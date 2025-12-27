تقارير: بولولو لا يرغب في الانتقال للأهلي

كشفت تقارير صحفية خارجية عن موقف أفيميكو بولولو، لاعب نادي ياجيلونيا بيالستوك البولندي من الانتقال إلى صفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم أفيميكو بولولو بالانتقال إلى النادي الأهلي، في الشتاء المقبل، وذلك في ظل بحث إدارة الأحمر عن تدعيم مركز خط الهجوم، خلال الفترة المقبلة.

ويُعدّ بولولو أحد أبرز لاعبي الدوري البولندي الممتاز، وينتهي عقده مع ياجيلونيا بيالستوك بنهاية الموسم الجاري، مما يدفع بعض الأندية لبحث إمكانية التعاقد معه في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة جول البولندية أن جميع الدلائل تشير إلى رغبة بولولو في عدم تجديد عقده مع ناديه، حيث يبحث اللاعب عن فرصته في مكان آخر.

وأضافت: "الأهلي الذي يُهيمن على الساحة الكروية، ليس فقط في مصر، بل في القارة الأفريقية بأكملها، حيث فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة، وهو نادٍ قادر على تقديم عروض مالية ممتازة للنجوم، لكن بحسب معلوماتنا، لا يرغب بولولو بالانتقال إلى هناك، لذا، من المرجح جدًا ألا تتم هذه الصفقة".

كما أشار التقرير إلى وجود عرض لبولولو من فريق تيانجين جينمن تايجرز، الذي احتل المركز السادس في الموسم الماضي من الدوري الصيني الممتاز، إلا أن اللاعب لا ينوي أيضًا قبول هذا العرض.

وأتمت الصحيفة: "الآن، الفريقان المصري والصيني خارج المنافسة، حيث يرغب بولولو في الاستمرار في أوروبا، لذلك، تبدو فرص فريق فيدزيف وودج البولندي جيدة جدًا، في الظفر بخدمات اللاعب".

وكان لوكاس ماسلوفسكي، المدير الرياضي لنادي ياجيلونيا بيالستوك البولندي قد سخر في الساعات القليلة الماضية من التقارير التي تفيد بوجود عرض من الأهلي لضم بولولو.

وقال ماسلوفسكي عن تلك التقارير: "أعتقد أنّه بسبب فترة الأعياد ورأس السنة، ربما يكون هذا العرض قد عَلِق في مكتب بريد قريب من مقر نادينا".

يُذكر أن المهاجم الكونغولي، بولولو، البالغ من العمر 26 عامًا كان قد انتقل لصفوف نادي جاجيلونيا بياليستوك البولندي في شتاء 2023، في صفقة انتقال حر، قادمًا من جرويتر فروت الألماني، وينتهي تعاقده مع ناديه الحالي بنهاية الموسم الجاري.

وخاض أفيميكو بولولو خاض 116 مباراة مع فريق جاجيلونيا بياليستوك، أحرز خلالهم 48 هدفًا، وصنع 11 آخرين، ويعد هو هداف النسخة الماضية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 12 هدفًا.

