المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

1 0
19:30
أستون فيلا

أستون فيلا

كأس مصر
الأهلي

الأهلي

1 2
17:00
المصرية للاتصالات

المصرية للاتصالات

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

0 0
19:30
تنزانيا

تنزانيا

الدوري الإيطالي
أودينيزي

أودينيزي

0 1
19:00
لاتسيو

لاتسيو

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

2 1
17:00
برايتون

برايتون

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

2 1
17:00
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

كأس الأمم الأفريقية
نيجيريا

نيجيريا

- -
22:00
تونس

تونس

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
يوفنتوس

يوفنتوس

كأس الأمم الأفريقية
السنغال

السنغال

1 1
17:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

تقارير: بولولو لا يرغب في الانتقال للأهلي

رائد سمير

كتب - رائد سمير

08:34 م 27/12/2025
أفيميكو بولولو

أفيميكو بولولو - مهاجم ياجيلونيا بياليستوك البولندي

كشفت تقارير صحفية خارجية عن موقف أفيميكو بولولو، لاعب نادي ياجيلونيا بيالستوك البولندي من الانتقال إلى صفوف الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم أفيميكو بولولو بالانتقال إلى النادي الأهلي، في الشتاء المقبل، وذلك في ظل بحث إدارة الأحمر عن تدعيم مركز خط الهجوم، خلال الفترة المقبلة.

ويُعدّ بولولو أحد أبرز لاعبي الدوري البولندي الممتاز، وينتهي عقده مع ياجيلونيا بيالستوك بنهاية الموسم الجاري، مما يدفع بعض الأندية لبحث إمكانية التعاقد معه في الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة جول البولندية أن جميع الدلائل تشير إلى رغبة بولولو في عدم تجديد عقده مع ناديه، حيث يبحث اللاعب عن فرصته في مكان آخر.

وأضافت: "الأهلي الذي يُهيمن على الساحة الكروية، ليس فقط في مصر، بل في القارة الأفريقية بأكملها، حيث فاز بدوري أبطال أفريقيا 12 مرة، وهو نادٍ قادر على تقديم عروض مالية ممتازة للنجوم، لكن بحسب معلوماتنا، لا يرغب بولولو بالانتقال إلى هناك، لذا، من المرجح جدًا ألا تتم هذه الصفقة".

كما أشار التقرير إلى وجود عرض لبولولو من فريق تيانجين جينمن تايجرز، الذي احتل المركز السادس في الموسم الماضي من الدوري الصيني الممتاز، إلا أن اللاعب لا ينوي أيضًا قبول هذا العرض.

وأتمت الصحيفة: "الآن، الفريقان المصري والصيني خارج المنافسة، حيث يرغب بولولو في الاستمرار في أوروبا، لذلك، تبدو فرص فريق فيدزيف وودج البولندي جيدة جدًا، في الظفر بخدمات اللاعب".

وكان لوكاس ماسلوفسكي، المدير الرياضي لنادي ياجيلونيا بيالستوك البولندي قد سخر في الساعات القليلة الماضية من التقارير التي تفيد بوجود عرض من الأهلي لضم بولولو.

وقال ماسلوفسكي عن تلك التقارير: "أعتقد أنّه بسبب فترة الأعياد ورأس السنة، ربما يكون هذا العرض قد عَلِق في مكتب بريد قريب من مقر نادينا".

يُذكر أن المهاجم الكونغولي، بولولو، البالغ من العمر 26 عامًا كان قد انتقل لصفوف نادي جاجيلونيا بياليستوك البولندي في شتاء 2023، في صفقة انتقال حر، قادمًا من جرويتر فروت الألماني، وينتهي تعاقده مع ناديه الحالي بنهاية الموسم الجاري.

وخاض أفيميكو بولولو خاض 116 مباراة مع فريق جاجيلونيا بياليستوك، أحرز خلالهم 48 هدفًا، وصنع 11 آخرين، ويعد هو هداف النسخة الماضية من بطولة دوري المؤتمر الأوروبي برصيد 12 هدفًا.

كأس الأمم الأفريقية

جدول مباريات كأس الأمم الأفريقية

جدول مجموعات كأس الأمم الأفريقية

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي صفقات الأهلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg