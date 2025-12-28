المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

- -
17:00
السودان

السودان

كأس مصر
الزمالك

الزمالك

0 0
14:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

كأس الأمم الأفريقية
الجابون

الجابون

0 0
14:30
موزمبيق

موزمبيق

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

3 0
13:30
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

- -
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
22:00
الكاميرون

الكاميرون

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
16:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

ارتبط بالأهلي.. تقارير: دوجلاس أوسو يقترب من الانتقال إلى النجم الأحمر الصربي

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:39 م 28/12/2025
دوجلاس أوسو

دوجلاس أوسو

اقترب دوجلاس أوسو، لاعب نادي رادنيك الصربي، من الانتقال إلى النجم الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط دوجلاس أوسو، بالانضمام إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح بيسمارك، وكيل دوجلاس أوسو، في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن مسؤولي الأهلي التقوا رئيس نادي رادنيك في الأسبوع الماضي، للتفاوض حول أوسو.. طالع التفاصيل من هنا

وبحسب صحيفة سبورت البوسنية، فإن أوسو اقترب من الانضمام إلى النجم الأحمر الصربي في شهر يناير المقبل.

وجاء تقرير الصحيفة نقلا عن الصحافة الصربية، فإن أوسو بات على وشك التوقيع للنجم الأحمر، ومن المتوقع الإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة القادمة.

وبدأت مفاوضات النجم الأحمر، مع نادي رادنيك لضم اللاعب الغاني، قبل 10 أشهر من الآن، بعدما ظهر بمستوى مميز للغاية.

ومن مميزات الصفقة، هي حصول أوسو على الجواز السفر الصربي في بداية الموسم، مما يتيح للنادي تسجيله كلاعب محلي، وهو ما سهل عملية انتقاله بشكل كبير.

وشارك صاحب الـ19 عامًا في 20 مباراة مع رادنيك في مختلف البطولات والمسابقات، حيث سجل 7 أهداف.

 

الأهلي دوجلاس أوسو أوسو رادنيك النجم الأحمر

