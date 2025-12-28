اقترب دوجلاس أوسو، لاعب نادي رادنيك الصربي، من الانتقال إلى النجم الأحمر، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط دوجلاس أوسو، بالانضمام إلى النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضح بيسمارك، وكيل دوجلاس أوسو، في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن مسؤولي الأهلي التقوا رئيس نادي رادنيك في الأسبوع الماضي، للتفاوض حول أوسو.. طالع التفاصيل من هنا

وبحسب صحيفة سبورت البوسنية، فإن أوسو اقترب من الانضمام إلى النجم الأحمر الصربي في شهر يناير المقبل.

وجاء تقرير الصحيفة نقلا عن الصحافة الصربية، فإن أوسو بات على وشك التوقيع للنجم الأحمر، ومن المتوقع الإعلان الرسمي خلال الأيام القليلة القادمة.

وبدأت مفاوضات النجم الأحمر، مع نادي رادنيك لضم اللاعب الغاني، قبل 10 أشهر من الآن، بعدما ظهر بمستوى مميز للغاية.

ومن مميزات الصفقة، هي حصول أوسو على الجواز السفر الصربي في بداية الموسم، مما يتيح للنادي تسجيله كلاعب محلي، وهو ما سهل عملية انتقاله بشكل كبير.

وشارك صاحب الـ19 عامًا في 20 مباراة مع رادنيك في مختلف البطولات والمسابقات، حيث سجل 7 أهداف.