إعصار منتظر في يناير.. 12 لاعبا على أعتاب الخروج من الأهلي (صور)

تلقى فريق الأهلي خسارة مفاجئة مساء أمس السبت على يد فريق المصرية للاتصالات بنتيجة هدفين مقابل هدف، في دور الـ32 من منافسات كأس مصر نسخة موسم 2025-2026.

وودّع فريق الأهلي منافسات كأس مصر مبكرًا، الأمر الذي جعل الفريق بأكمله يتعرض لانتقادات نظرًا لفارق الإمكانيات بين الطرفين.

ويُعد آخر تتويج لفريق الأهلي ببطولة كأس مصر في نسخة موسم 2022-2023، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 2-0، في لقاء أقيم على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.

وبعد هذه الخسارة، أصبح ملف الراحلين على رأس أولويات مسئولي الكرة في القلعة الحمراء، خاصة قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية، والتي ستنطلق في الأول من يناير.

وارتبط أكثر من لاعب داخل فريق الأهلي بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية، إما لتلقي عروض، مثل المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، والذي يُعد ضمن اهتمامات نادي برشلونة.

كما توجد أسماء أخرى قد ترحل، خاصة في حال عدم تجديد عقودها، مثل أحمد عبد القادر أو حسين الشحات، بجانب أحمد نبيل "كوكا" والذي تلقى عرضًا برتغاليًا، حيث تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

