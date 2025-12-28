المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
غينيا الاستوائية

غينيا الاستوائية

0 0
17:00
السودان

السودان

الدوري الإيطالي
كريمونيسي

كريمونيسي

0 2
16:00
نابولي

نابولي

كأس مصر
الزمالك

الزمالك

1 0
14:30
بلدية المحلة

بلدية المحلة

الدوري الإيطالي
ميلان

ميلان

3 0
13:30
هيلاس فيرونا

هيلاس فيرونا

كأس الأمم الأفريقية
الجابون

الجابون

2 3
14:30
موزمبيق

موزمبيق

كأس الأمم الأفريقية
الجزائر

الجزائر

- -
19:30
بوركينا فاسو

بوركينا فاسو

كأس الأمم الأفريقية
كوت ديفوار

كوت ديفوار

- -
22:00
الكاميرون

الكاميرون

الدوري الإنجليزي
كريستال بالاس

كريستال بالاس

- -
18:30
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

الدوري الإيطالي
أتالانتا

أتالانتا

- -
21:45
إنتر ميلان

إنتر ميلان

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

1 1
16:00
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

إعصار منتظر في يناير.. 12 لاعبًا على أعتاب الخروج من الأهلي (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

05:32 م 28/12/2025 تعديل في 05:39 م
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg
  • عرض 12 صورة
    galleryImg

تلقى فريق الأهلي خسارة مفاجئة مساء أمس السبت على يد فريق المصرية للاتصالات بنتيجة هدفين مقابل هدف، في دور الـ32 من منافسات كأس مصر نسخة موسم 2025-2026.

وودّع فريق الأهلي منافسات كأس مصر مبكرًا، الأمر الذي جعل الفريق بأكمله يتعرض لانتقادات نظرًا لفارق الإمكانيات بين الطرفين.

ويُعد آخر تتويج لفريق الأهلي ببطولة كأس مصر في نسخة موسم 2022-2023، بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية بنتيجة 2-0، في لقاء أقيم على ملعب "الأول بارك" في العاصمة السعودية الرياض.

وبعد هذه الخسارة، أصبح ملف الراحلين على رأس أولويات مسئولي الكرة في القلعة الحمراء، خاصة قبل انطلاق فترة الانتقالات الشتوية، والتي ستنطلق في الأول من يناير.

وارتبط أكثر من لاعب داخل فريق الأهلي بالرحيل خلال فترة الانتقالات الشتوية، إما لتلقي عروض، مثل المهاجم الشاب حمزة عبد الكريم، والذي يُعد ضمن اهتمامات نادي برشلونة.

كما توجد أسماء أخرى قد ترحل، خاصة في حال عدم تجديد عقودها، مثل أحمد عبد القادر أو حسين الشحات، بجانب أحمد نبيل "كوكا" والذي تلقى عرضًا برتغاليًا، حيث تنتهي عقودهم بنهاية الموسم الحالي.

وكان مصدر أفاد عبر "يلا كورة" مؤخرًا عن تلقى "كوكا" عرضًا للرحيل في يناير مقابل 200 ألف دولار. طالع التفاصيل

لمعرفة الأسماء المرشحة للخروج من الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية .. اضغط هنا أو متابعة الألبوم المرفق في الموضوع

الأهلي الزمالك الدوري المصري كأس مصر المصرية للاتصالات صفقات الأهلي

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg