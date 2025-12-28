المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
عبد الرؤوف: أحمد حمدي لن يشارك في الفترة المقبلة مع الزمالك.. وظروفنا صعبة

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

06:06 م 28/12/2025
أحمد حمدي خلال مباراة الزمالك وديكيداها

أحمد حمدي - لاعب الزمالك

أكد المدير الفني أحمد عبد الرؤوف، مدرب نادي الزمالك، أن اللاعب أحمد حمدي لن يشارك في الفترة المقبلة مع الفريق الأول.

ويدافع حمدي عن شعار الزمالك منذ يناير 2024، قادمًا من مونتريال الكندي، في صفقة انتقال حر.

مدرب الزمالك يكشف مستقبل حمدي وبنتايك

تحدث عبد الرؤوف في المؤتمر الصحفي الذي أقيم عقب التأهل لدور الـ16 من منافسات كأس مصر، إثر الفوز (1-0) على بلدية المحلة، بشأن العديد من الملفات المهمة في نادي الزمالك.

وقال مدرب الزمالك: "مباريات كأس مصر دائمًا ما تكون صعبة، خاصة أمام فرق الدرجة الثانية لأنها تلعب دون ضغوطات.. وبلدية المحلة من الأندية التي أحبها، وأدين له بفضل كبير".

وأضاف: "الظروف صعبة جدًا في الزمالك.. وخضنا مباريات في كأس الرابطة دون خط دفاع كامل قبل عودة الونش، لذا أشركت إيشو في مركز الظهير الأيسر".

وواصل تصريحاته: "نحن نعمل من أجل إرضاء جماهير الزمالك، رغم أن الظروف صعبة جدًا، والأزمة المالية التي يمر بها النادي تؤثر على أداء الفريق.. لا أتحدث عن أعذار، وأتمنى أن تحل كافة الأمور".

ثم تابع: "لا أعلم سبب إصابات محمود جهاد المتكررة، لكننا نحاول مساعدته خاصة أنه لا يوجد لاعب بديل في مركزه حاليًا".

قبل أن يختتم: "بالنسبة لي، أحمد حمدي لن يشارك مع الزمالك في الفترة المقبلة".

يشار إلى أن أحمد حمدي خاض 21 مباراة فقط في جميع المسابقات الرسمية مع الزمالك، سجل خلالها هدفين وصنع اثنين آخرين.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري أحمد حمدي

