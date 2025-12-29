كشف أحمد عبد الرؤوف المدير الفني لنادي الزمالك في تصريحاته لوسائل الإعلام أن محمود بنتايك لاعب الفريق فسخ تعاقده من طرف واحد.

واعتبر بنتايك أن الزمالك خالف المادة 14 مكرر من لوائح أوضاع وشئون اللاعبين الخاصة بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وهو ما يسمح للائح بفسخ عقده لسبب رياضي عادل.

وإليكم عرض مفصل لكل ما يتعلق بحالة بنتايج بناء على لوائح فيفا، وما صدر من جانب نادي الزمالك من تصريحات في هذا الشأن.

تصريحات أحمد عبد الرؤوف حول موقف محمود بنتايك

نص المادة 14 مكرر

1- في حال إخفاق النادي بشكل غير مشروع في سداد ما لا يقل عن راتب شهرين للاعب في مواعيد استحقاقهما، يُعد اللاعب متمتعًا بسبب مشروع لإنهاء عقده، شريطة أن يكون قد وضع النادي المدين في حالة تقصير بموجب إخطار كتابي، ومنحه مهلة لا تقل عن 15 يومًا ليمتثل بالكامل لالتزاماته المالية. ويجوز النظر في الأحكام البديلة الواردة في العقود القائمة وقت دخول هذا النص حيز النفاذ.

2- وبالنسبة لأي رواتب للاعب لا تكون مستحقة على أساس شهري، تُحتسب القيمة النسبية المقابلة لمدة شهرين. كما يُعد التأخير في سداد مبلغ يعادل ما لا يقل عن شهرين سببًا مشروعًا أيضًا لإنهاء اللاعب لعقده، وذلك رهناً بالتزامه بإخطار الإنهاء وفقًا لما ورد في الفقرة (1) أعلاه.

3- يجوز لاتفاقيات العمل الجماعية التي يتم إبرامها بصورة صحيحة بين ممثلي أصحاب العمل والعمال على المستوى الوطني، ووفقًا لأحكام القانون الداخلي، أن تخرج عن القواعد المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) أعلاه، وفي هذه الحالة تكون أحكام تلك الاتفاقيات هي الواجبة التطبيق.

توضيح الزمالك والتوافق مع البند الثاني

أوضح نادي الزمالك بعد الاخطار الذي وصله من جانب اللاعب المغربي في وقت سابق، أنه لا يحق لبنتايك فسخ عقده بحجة عدم الحصول على مستحقاته وذلك كونه ضمن مجموعة اللاعبين المتعاقدين على تقاضي الراتب في صورة أقساط ربع سنوية، وهو النظام المعمول به داخل النادي قبل تغييره في صيف 2025.

وأكد محمد متولي المستشار القانوني لإدارة كرة القدم بنادي الزمالك أن بنتايك حصل على 50% من قيمة القسط الأول في عقده وبالتالي لا يتبقى له سوى راتب شهر ونصف فقط، ولا يحق له المطالبة بالقسط الثاني من العقد سوى في شهر يناير القادم، هذا الأمر يعتبره الزمالك متوافقًا مع البند الثاني من المدة 14 مكرر.

كيف تتعامل غرفة فض المنازعات؟

السؤال الأبرز الذي يطرأ بعد توضيح الزمالك يكون، ما إذا كانت هناك سببٌ عادل عندما تكون المستحقات أقل من دفعتين شهريتين من الراتب. ومرةً أخرى، ففي مثل هذه الحالة، لن تكون المتطلبات الشكلية للمادة 14 مكرر قد استوفيت.

فعندما تقرر غرفة فضّ المنازعات أن أقل من راتبين شهريين كانا مستحقين عند وقت توجيه إشعار التقصير، فإنها ستبحث ما إذا كان اللاعب قد أوفى بعبء الإثبات الواقع عليه في إظهار أن إخلال النادي كان جوهريًا بما يكفي لتبرير إجراء يُعدّ ملاذًا أخيرًا يتيح للاعب إنهاء العقد.

وفي عدة قضايا حديثة، خلصت غرفة فضّ المنازعات إلى أن الإخلال لم يكن جوهريًا بهذا المعنى، وأن إنهاء اللاعب للعقد كان دون سبب عادل.

وبالمقابل، عندما تكون المستحقات أقل من راتبين شهريين ولكن تكون هناك أيضًا مستحقات أخرى غير مدفوعة (مثل بدل التوقيع أو المكافآت)، ويجاوز مجموع المبلغ المستحق راتبين شهريين، فقد رأت غرفة فضّ المنازعات أنه رغم أن عتبة المادة 14 مكرر لم تُستوفَ صراحةً، فإن اللاعب كان لديه سببٌ عادل لإنهاء العقد.

وفيما يتعلق بالمكافآت، أكد حكمٌ حديث صادر عن محكمة التحكيم الرياضية (CAS) أنه لكي تُعدّ المكافأة عنصرًا من عناصر الراتب، يلزم التحقق مما إذا كان مبلغ تلك المكافأة قد تم تحديده أو كان قابلاً للتحديد على نحوٍ موضوعي، فإذا كان مبلغ المكافأة محددًا صراحةً أو كان على الأقل قابلاً للتحديد موضوعيًا، فإنه يُعدّ جزءًا من الراتب.

التحقق من رد النادي

وفقًا لتفسيرات "فيفا" لا تعني المادة 14 مكرر أن الظروف المحيطة بإنهاء العقد يمكن النظر إليها بمنظور أبيض أو أسود (أي بصورة مطلقة دون استثناءات)، فوفقًا لهذا النص، لا يُعد وجود سبب مشروع لإنهاء العقد قائمًا إلا إذا كان إخفاق النادي في سداد ما لا يقل عن راتبين شهريين في ميعادهما غير مشروع.

وهذا يعني أن النادي يظل قادرًا على دحض القرينة العامة الواردة في اللوائح (والتي يُفترض بموجبها أن اللاعب يتمتع بسبب مشروع للإنهاء) وذلك من خلال تقديم أدلة مقنعة تُثبت أن هناك سببًا صحيحًا ومشروعًا يبرر عدم السداد.

وفي قرار صادر عن غرفة فض المنازعات في يناير 2023، دفع النادي بأنه قام بخصم ضرائب من راتب اللاعب على نحو مشروع، فقامت غرفة فض المنازعات أولًا بتحليل العقد محل النزاع للتحقق مما إذا كان يتضمن بندًا ينص على تطبيق أي خصومات ضريبية.

وبالنظر لعدم وجود نص صريح بهذا الشأن في العقد، فإن الغرفة انتقلت إلى فحص الأدلة الإضافية المقدمة من النادي لتحديد ما إذا كانت هذه الخصومات مبررة قانونًا بالفعل، وبما أن النادي فشل في إثبات مشروعية الخصم الضريبي، فقد أخفق في دحض القرينة التنظيمية.

بيان نادي الزمالك

يؤكد نادي الزمالك أنه وفقًا للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، فإن اللاعب المغربي محمود بنتايك لا يزال لاعبًا مقيدًا ضمن صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي.

ويُشدد النادي على أن عقد اللاعب ممتد بشكل رسمي حتى نهاية موسم 2027–2028، ولا يزال على قوة القلعة البيضاء دون أي تغيير في وضعه التعاقدي.

وقام نادي الزمالك بمخاطبة اللاعب بشكل رسمي بالانتظام في تدريبات الفريق، وذلك بعد تغيبه عن التدريب دون الحصول على إذن مسبق، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية التي تحفظ حقوق النادي، وتطبيق لائحة الفريق وفقًا للوائح المعمول بها في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

