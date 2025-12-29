قام الجهاز الإداري لفريق نادي الزمالك بإبلاغ لاعبي الفريق الأول بإلغاء مران اليوم الإثنين، بعد أن كان من المقرر إقامته اليوم للاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري في كأس الرابطة.

وكان فريق الزمالك قد تأهل إلى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر نسخة موسم 2025-2026 بعد الفوز على بلدية المحلة، أمس الأحد، بنتيجة 1-0 على ملعب "المقاولون العرب".

ومن المقرر أن يلعب "الفارس الأبيض" الدور المقبل في مسابقة كأس مصر ضد منافسه سيراميكا كليوباترا، الذي تأهل على حساب فريق أبو قير للأسمدة.

وبعد تأهل فريق الزمالك في بطولة كأس مصر، قام الجهاز الإداري بإبلاغ اللاعبين فجرًا بإلغاء المران، رغم إبلاغ اللاعبين قبل ذلك بوجود مران.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة سلبية اليوم الإثنين، قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الرابعة من مسابقة كأس الرابطة.

