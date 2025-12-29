المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
رسالة في الفجر.. الزمالك يبلغ لاعبيه بإلغاء مران الإثنين

محمد همام

كتب - محمد همام

03:01 م 29/12/2025
صورة من مباراة الزمالك وبلدية المحلة

جانب من مباراة الزمالك وبلدية المحلة

قام الجهاز الإداري لفريق نادي الزمالك بإبلاغ لاعبي الفريق الأول بإلغاء مران اليوم الإثنين، بعد أن كان من المقرر إقامته اليوم للاستعداد لمباراة الاتحاد السكندري في كأس الرابطة.

وكان فريق الزمالك قد تأهل إلى دور الـ16 من مسابقة كأس مصر نسخة موسم 2025-2026 بعد الفوز على بلدية المحلة، أمس الأحد، بنتيجة 1-0 على ملعب "المقاولون العرب".

ومن المقرر أن يلعب "الفارس الأبيض" الدور المقبل في مسابقة كأس مصر ضد منافسه سيراميكا كليوباترا، الذي تأهل على حساب فريق أبو قير للأسمدة.

وبعد تأهل فريق الزمالك في بطولة كأس مصر، قام الجهاز الإداري بإبلاغ اللاعبين فجرًا بإلغاء المران، رغم إبلاغ اللاعبين قبل ذلك بوجود مران.

ومن المقرر أن يحصل الفريق على راحة سلبية اليوم الإثنين، قبل مواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الرابعة من مسابقة كأس الرابطة.

طالع أخبار كأس أمم أفريقيا 2025 من هنا

تعرف على مواعيد و نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 من هنا

تعرف على ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا من هنا

الزمالك الدوري المصري كأس مصر كأس الرابطة

