كشف مصدر بنادي الزمالك، الإثنين، أسباب قرار إلغاء مران الفريق، والذي كان من المقرر أن يُعقد اليوم قبل مواجهة الاتحاد السكندري والمقرر لها الخميس المقبل.

وتأتي مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في إطار الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة المصرية نسخة موسم 2025-2026.

وقال مصدر في تصريحات عبر "يلا كورة" إن مجلس الإدارة يشعر بالاستياء من تصريحات أحمد عبد الرؤوف ضد اللاعبين عقب الفوز على بلدية المحلة.

وكان عبد الرؤوف قد هاجم أحمد حمدي، لاعب الفريق، مشددًا على أن اللاعب أصبح خارج حساباته في الفترة المقبلة.

وكشف مدرب الزمالك الحالي أيضًا موقف المغربي محمود بنتايك في ظل غياب اللاعب عن التدريبات، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يحصل على إذن للحصول على إجازة. طالع باقي التصريحات من هنا

وأشار المصدر إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أبلغ جون إدوارد، المدير الرياضي، بعدم قيادة عبد الرؤوف تدريبات اليوم، لعدم وجود رغبة من المجلس في استمراره.

وكان مصدر من داخل الزمالك أفاد في الساعات الماضية بإلغاء مران الإثنين بعد تواصل الجهاز الإداري مع اللاعبين فجرًا. طالع التفاصيل

جدير بالذكر أن فريق الزمالك تأهل إلى دور الـ16 من منافسات كأس مصر بعد الفوز على بلدية المحلة بهدف دون رد جاء عن طريق ناصر منسي.

طالع أخبار كأس أمم أفريقيا 2025 من هنا

تعرف على مواعيد و نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية 2025 من هنا

تعرف على ترتيب مجموعات كأس أمم أفريقيا من هنا