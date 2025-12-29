المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
أنجـــــولا

أنجـــــولا

- -
18:00
مصر

مصر

كأس الأمم الأفريقية
زيمبابوي

زيمبابوي

- -
18:00
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

كأس الأمم الأفريقية
زامبيا

زامبيا

- -
21:00
المغرب

المغرب

كأس الأمم الأفريقية
جزر القمر

جزر القمر

- -
21:00
مالي

مالي

الدوري الإيطالي
روما

روما

- -
21:45
جنوى

جنوى

مصدر ليلا كورة: إلغاء مران الزمالك بقرار إداري.. واجتماع لمناقشة مصير عبد الرؤوف

محمد خيري

كتب - محمد خيري

03:39 م 29/12/2025 تعديل في 03:55 م
أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك

أحمد عبد الرؤوف مدرب الزمالك

كشف مصدر بنادي الزمالك، الإثنين، أسباب قرار إلغاء مران الفريق، والذي كان من المقرر أن يُعقد اليوم قبل مواجهة الاتحاد السكندري والمقرر لها الخميس المقبل.

وتأتي مباراة الزمالك والاتحاد السكندري في إطار الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة المصرية نسخة موسم 2025-2026.

وقال مصدر في تصريحات عبر "يلا كورة" إن مجلس الإدارة يشعر بالاستياء من تصريحات أحمد عبد الرؤوف ضد اللاعبين عقب الفوز على بلدية المحلة.

وكان عبد الرؤوف قد هاجم أحمد حمدي، لاعب الفريق، مشددًا على أن اللاعب أصبح خارج حساباته في الفترة المقبلة.

وكشف مدرب الزمالك الحالي أيضًا موقف المغربي محمود بنتايك في ظل غياب اللاعب عن التدريبات، مشيرًا إلى أن اللاعب لم يحصل على إذن للحصول على إجازة. طالع باقي التصريحات من هنا

وأشار المصدر إلى أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب أبلغ جون إدوارد، المدير الرياضي، بعدم قيادة عبد الرؤوف تدريبات اليوم، لعدم وجود رغبة من المجلس في استمراره.

وكان مصدر من داخل الزمالك أفاد في الساعات الماضية بإلغاء مران الإثنين بعد تواصل الجهاز الإداري مع اللاعبين فجرًا. طالع التفاصيل

جدير بالذكر أن فريق الزمالك تأهل إلى دور الـ16 من منافسات كأس مصر بعد الفوز على بلدية المحلة بهدف دون رد جاء عن طريق ناصر منسي.

الزمالك الدوري المصري كأس مصر أحمد عبد الرؤوف

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

ما قبل المباراة
زيمبابوي

زيمبابوي

- -
جنوب أفريقيا

جنوب أفريقيا

2

تشكيل زيمبابوي: حراسة المرمى: واشنطن أروبي. خط الدفاع: جيرالد تاكوارا، موناشي جارانانجا، ديفاين لونجا، بريندان جالواي. خط الوسط: جونا فابيش، بيل أنطونيو، مارفيلس ناكامبا. خط الهجوم: برانس دوبي، دانييل مسيندامي، تاواندا ماسوانهايس.

تفاصيل المباراة
