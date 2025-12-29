كشف مصدر بنادي الزمالك، اليوم الإثنين، عن تفكير أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني الحالي للفريق الأول لكرة القدم، في الاعتذار عن عدم الاستمرار في منصبه خلال الفترة المقبلة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة عبر "يلا كورة" إن عبد الرؤوف أبلغ المقربين منه بنيته الاعتذار عن عدم مواصلة تولي مسؤولية تدريب الزمالك.

وأضاف المصدر – الذي فضل عدم ذكر اسمه – أن قرار الاعتذار المحتمل يأتي في ظل الأزمة المالية التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الأخيرة، وهو ما تسبب في رحيل أكثر من لاعب وأثر على استقرار الفريق.

ومن جهة أخرى، علم "يلا كورة" أن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، يعقد اجتماعًا مساء اليوم لبحث موقف أحمد عبد الرؤوف، مع طرح إمكانية التعاقد مع مدير فني مصري جديد.

ووضعت إدارة الزمالك أكثر من اسم على طاولة الترشيحات لخلافة عبد الرؤوف، في حال اتخاذ قرار رحيله بصورة نهائية، على أن يتم حسم الأمر بعد مناقشات مجلس الإدارة. طالع التفاصيل

وكان أحمد عبد الرؤوف قد تولى تدريب الزمالك في الموسم الحالي 2025-2026، خلفًا للبلجيكي يانيك فيريرا، الذي رحل عن الفريق بسبب سوء النتائج.

وشهدت الساعات الماضية قرارًا إداريًا بإلغاء مران فريق الزمالك، والذي كان مقررًا إقامته اليوم الإثنين، قبل مواجهة الاتحاد السكندري. طالع التفاصيل

ومن المنتظر أن يلتقي الزمالك مع الاتحاد السكندري، الملقب بـ"زعيم الثغر"، يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة كأس الرابطة.

جدير بالذكر أن الزمالك تأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس مصر عقب الفوز على بلدية المحلة بنتيجة 1-0، ليضرب موعدًا مع سيراميكا كليوباترا، الذي تأهل بدوره على حساب فريق أبو قير للأسمدة.