في أول رد رسمي، حرص محمد أحمد سلامة، رئيس نادي الاتحاد السكندري، على كشف كواليس الفترة الماضية داخل أروقة فريق الكرة، وذلك ردًا على تصريحات المدير الفني السابق أحمد سامي، التي أدلى بها مؤخرًا خلال ظهوره الإعلامي.

ماذا حدث في البداية؟

تولى أحمد سامي القيادة الفنية لفريق الاتحاد السكندري قبل انطلاق الموسم الجاري، قبل أن يرحل عن منصبه بسبب سوء النتائج، ليخلفه تامر مصطفى في تدريب "زعيم الثغر".

وكان سامي قد كشف عبر شاشة "أون سبورت" عدة تفاصيل، مؤكدًا: "لم أختر اللاعبين بعد تولي مهمة تدريب الاتحاد، وتم تحديد القائمة الأولى قبل وصولي، كما أن بعض التعاقدات تمت عن طريق العلاقات".

وأضاف: "فكرت في الرحيل خلال فترة الإعداد بسبب صعوبة الأوضاع داخل النادي".

وتابع: "كنت سأصاب بمرض في القلب نتيجة الضغوط، ورحيلي كان في مصلحتي".

رد رئيس الاتحاد السكندري

وتواصل "يلا كورة" مع محمد أحمد سلامة للرد على ما جاء في تصريحات أحمد سامي، حيث أوضح عدة نقاط:

- "صلاحيات كاملة"

أكد سلامة أن مجلس إدارة الاتحاد السكندري لبّى جميع مطالب أحمد سامي منذ اليوم الأول، ومنحه الصلاحيات الكاملة دون أي تدخل في اختيارات اللاعبين، احترامًا للجهاز الفني، مشددًا على أن أي لاعب تم التعاقد معه لم ينضم إلا بعد موافقة سامي الشخصية.

- "لا توجد مستحقات متأخرة"

أوضح رئيس نادي الاتحاد أن الإدارة استجابت فورًا لكل طلبات المدير الفني، سواء خلال فترة الإعداد أو فيما يخص المستحقات المالية.

وأشار إلى أنه تم تغيير ملعب التدريبات من فرع النادي بسموحة لعدم جاهزيته، بناءً على طلب سامي، كما تم تنظيم معسكرين مغلقين للفريق.

وأضاف أن الإدارة صرفت جميع المستحقات والبدلات المالية للاعبين بناءً على طلب المدير الفني، رغم أن مواعيد استحقاق بعضها لم تكن قد حانت، وذلك لتوفير أقصى درجات الاستقرار داخل الفريق.

- "ضغوط الجماهير"

وعن تصريحات سامي الأخيرة، أكد سلامة أن بعضها لم يكن موفقًا، موضحًا أن العمل داخل نادٍ جماهيري كبير مثل الاتحاد السكندري يتطلب القدرة على تحمّل الضغوط الجماهيرية، باعتبارها جزءًا طبيعيًا من المسؤولية والنجاح في الأندية الكبرى.

وأشار إلى أن الاتحاد السكندري نادٍ عريق، تولّى تدريبه عبر تاريخه مدربون كبار تركوا بصمات واضحة، وكانت العلاقة بينهم وبين النادي وجماهيره قائمة دائمًا على الاحترام المتبادل.

- "العلاقات مع الأندية الأخرى"

وبخصوص ما أُثير حول طبيعة العلاقات بين الاتحاد السكندري وبقية الأندية، شدد رئيس النادي على أن هذه العلاقات مؤسسية وتاريخية، ومبنية على التعاون والاحترام المتبادل بين مجالس الإدارات، ولا ترتبط بفترة وجود أي مدير فني، مؤكدًا أن تقييم هذا الملف ليس من اختصاص الجهاز الفني من الأساس.

- "خلافة مصيلحي"

اختتم محمد أحمد سلامة تصريحاته بالتأكيد على أن الفترات الانتقالية داخل مجالس الإدارات أمر طبيعي في جميع الأندية، موضحًا أنه عقب رحيل الأستاذ محمد مصيلحي كانت هناك مخاوف تتعلق بالالتزامات المالية، خاصة في ظل دعمه الدائم للنادي حتى من ماله الخاص.

وأضاف: "نجح مجلس الإدارة في تجاوز هذه المخاوف، ووفّى بجميع الالتزامات المالية في مواعيدها، وكنا جديرين بالثقة، ولم يتأثر الفريق الأول أو قطاع الكرة بهذه التغييرات، ومن يتحجج بالفترات الانتقالية يبرر فشلًا غير مقبول، لأن تعاقب مجالس الإدارات أمر طبيعي ولا يصلح ذريعة للإخفاق".

