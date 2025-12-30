أوضح جون إدوارد، المدير الرياضي لنادي الزمالك، تفاصيل أزمات الفريق الأبيض، منذ قدومه حتى وقتنا الحالي.

وأصدر جون إدوارد بيانًا رسميًا عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أبرز ما جاء فيه هو شفافيته مع جماهير نادي الزمالك منذ اليوم الأول له في النادي، إذ أكد أنه واجه وعودًا ولم ينفذ منها إلا القليل رغم خطته التي وضعها لعودة الفريق الأول لكرة القدم لمنصات التتويج من جديد.

كما أوضح جون إدوارد أن كل الوعود التي كان يسمعها من قبل المحبين للنادي، مثل دعم النادي بمبلغ يصل إلى 350 مليون جنيه مصري، لم يحصل منه إلا على 30 مليون جنيه فقط.

وأشار جون إدوارد إلى أنه كان يعمل حبا وإيمانا راسخًا في الزمالك دون مقابل.

وأنهى جون إدوارد بيانه بأن نادي الزمالك في حاجة إلى حلول عاجلة، حقيقية ونافذة، حيث أنه لا يوجد وقت لمزيد من الوعود المؤجلة أو المسكنات المؤقتة، ولابد من توفير الموارد والدعم اللازم حتى لا ينهار النادي بالكامل خلال مدة قصيرة.

وجاء نص بيان جون إدوارد كالتالي: