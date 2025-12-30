أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن موعد بداية ونهاية فترة الانتقالات الشتوية لموسم "2025-2026".

وتتوقف المسابقات المحلية حاليًا نظرًا لمشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي إن فترة القيد الثانية وفقا للقواعد العامة لقيد اللاعبين للموسم 2025 -2026 ستبدأ اعتبارًا من الخميس 2026/1/1 وحتى الأحد 2026/2/8 وذلك بجميع الأقسام والمراحل السنية والصالات والنسائية.

وأضاف أن آخر موعد لقيد اللاعبين هو الساعة الثانية عشرة منتصف الليل في اليوم الأخير، وآخر موعد للاستعلام الساعة الثالثة عصرًا في اليوم الأخير.

ويتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة، ويليه بيراميدز بـ27 نقطة، ثم يأتي الأهلي ثالثا بـ32 نقطة.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا