المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
تنزانيا

تنزانيا

- -
18:00
تونس

تونس

كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
18:00
نيجيريا

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية
بنين

بنين

- -
21:00
السنغال

السنغال

كأس الأمم الأفريقية
بوتسوانا

بوتسوانا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
22:15
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
21:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:15
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

رسميًا.. اتحاد الكرة يعلن موعد بداية ونهاية قيد اللاعبين في انتقالات الشتاء

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

01:02 م 30/12/2025
اتحاد الكرة

الاتحاد المصري لكرة القدم

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، عن موعد بداية ونهاية فترة الانتقالات الشتوية لموسم "2025-2026".

وتتوقف المسابقات المحلية حاليًا نظرًا لمشاركة منتخب مصر في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025.

وقال اتحاد الكرة عبر موقعه الرسمي إن فترة القيد الثانية وفقا للقواعد العامة لقيد اللاعبين للموسم 2025 -2026 ستبدأ اعتبارًا من الخميس 2026/1/1 وحتى الأحد 2026/2/8 وذلك بجميع الأقسام والمراحل السنية والصالات والنسائية.

وأضاف أن آخر موعد لقيد اللاعبين هو الساعة الثانية عشرة منتصف الليل في اليوم الأخير، وآخر موعد للاستعلام الساعة الثالثة عصرًا في اليوم الأخير.

ويتصدر سيراميكا كليوباترا جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة، ويليه بيراميدز بـ27 نقطة، ثم يأتي الأهلي ثالثا بـ32 نقطة.

للتعرف على جدول ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

 

الدوري المصري الاتحاد المصري صفقات الأهلي صفقات الزمالك ترتيب الدوري المصري ميركاتو يناير انتقالات الشتاء

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg