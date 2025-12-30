يعقد هشام نصر، نائب رئيس نادي الزمالك، جلسة مع المدير الرياضي جون إدوارد في الساعات المقبلة، للحديث عن أوضاع فريق الكرة، خاصة بعد البيان الذي أصدره في صباح اليوم الثلاثاء.

وقام جون إدوارد بنشر بيان رسمي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، كشف من خلاله العديد من النقاط حول ما يتعلق بفريق الكرة والأزمات السابقة حول الوضع المالي. طالع البيان من هنا

وقال مصدر في تصريحات خاصة عبر "يلا كورة"، إن حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، توجه إلى فرنسا في رحلة علاجية قد تستغرق أسبوعًا، ليكلف هشام نصر بإدارة النادي لحين عودته إلى مصر.

وأضاف المصدر أن هشام نصر سيعقد جلسة طارئة مع جون إدوارد، المدير الرياضي، لمناقشة تداعيات بيانه الأخير حول أزمات الفريق والموقف النهائي للجهاز الفني مع اقتراب رحيل أحمد عبد الرؤوف.

وأوضح المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - أن هناك حالة استياء داخل مجلس إدارة نادي الزمالك حول بيان جون إدوارد، والذي كشف عن الأمور المالية.

وكان مصدر قد كشف عبر "يلا كورة"، أمس الإثنين، أن طارق مصطفى أصبح الأقرب لقيادة فريق الزمالك في الفترة المقبلة ليكون بديلًا لأحمد عبد الرؤوف.

جدير بالذكر أن فريق الزمالك سيواجه نظيره الاتحاد السكندري مساء الخميس المقبل في إطار منافسات كأس الرابطة.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا