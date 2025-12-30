المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
يلا كورة يكشف تحركات الأهلي لحسم صفقات الشتاء

يلا كورة

كتب - يلا كورة

01:49 م 30/12/2025 تعديل في 01:57 م
صفقات

صفقات الأهلي 2026.. صورة تم تصميمها بالذكاء الاصطناعي

كثّف سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي والقائم بأعمال المشرف العام على الكرة، من تحركاته لحسم ملف الصفقات في فترة الانتقالات الشتوية.

وشهدت الفترة الماضية اجتماعات مع المدرب الدنماركي ييس توروب من أجل مناقشة ملف الصفقات، في ظل رغبة المدير الفني في تدعيم عدة مراكز.

وقال مصدر في تصريحات خاصة عبر "يلا كورة"، اليوم الثلاثاء، إن ييس توروب طلب التدعيم في مراكز الدفاع والظهير الأيسر والوسط الدفاعي والهجوم.

وكشف المصدر - الذي فضل عدم ذكر اسمه - أن الاتفاق تم مع المغربي يوسف بلعمري، ظهير أيسر الرجاء البيضاوي، حيث يتبقى فقط انتهاء اللاعب من بطولة أمم أفريقيا لتوقيع العقود بشكل رسمي.

ويتواجد بلعمري رفقة منتخب "أسود الأطلس"، الذي يشارك في كأس أمم أفريقيا (المغرب 2025)، حيث استطاع المنتخب المغربي الوصول إلى دور الـ16.

وتطرق المصدر إلى وضع الثنائي الأجنبي السلوفيني جراديشار والمغربي أشرف داري، قائلًا: "هناك محاولات لتسويق الثنائي قبل الإعلان بشكل رسمي عن الصفقات".

وتابع: "المحاولات تتم مع الثنائي من أجل خروج الثنائي، حتى ولو على سبيل الإعارة، من أجل توفير أماكن لقيد لاعبين جدد".

وأكمل المصدر تصريحاته: "صفقات الأجانب يتم وضع الرتوش الأخيرة عليها، لكن إجازات رأس السنة في الخارج تعوق سرعة الانتهاء منها".

وأشار المصدر إلى أن الأهلي في طريقه لحسم التعاقد مع مهاجم فوق السن وجناح أيمن تحت السن، كما أن هناك مدافعًا من مواليد 2005 لم يحسم ييس توروب موقفه سواء بضمه من عدمه.

وأوضح المصدر أن سيد عبد الحفيظ عقد جلسة مع وكيل أفيميكو بولولو، والذي طلب الحصول على 1.8 مليون يورو سنويًا، وبالتالي تم إيقاف المفاوضات معه.

أما بالنسبة لموقف اللاعب الفلسطيني حامد حمدان، متوسط ميدان فريق بتروجت، فلم تشهد المفاوضات أي أمور جدية، حيث لم يصل الأمر سوى تواصل بين عبد الحفيظ ووكيل اللاعب.

وأخيرًا، شدد المصدر على أن اللاعب المحلي الوحيد الذي تم طرح اسمه داخل أروقة النادي الأهلي هو مروان عثمان، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، لكن النادي يضع أولوية لملف الصفقات الأجنبية.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

الأهلي الدوري المصري صفقات الأهلي ييس توروب سيدعبد الحفيظ

