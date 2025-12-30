المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية
تنزانيا

تنزانيا

- -
18:00
تونس

تونس

كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
18:00
نيجيريا

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية
بنين

بنين

- -
21:00
السنغال

السنغال

كأس الأمم الأفريقية
بوتسوانا

بوتسوانا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
22:15
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
21:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:15
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

مصدر ليلا كورة: بيراميدز يتفق مع بتروجت على ضم حمدان

وسام محمد

كتب - وسام محمد

02:38 م 30/12/2025 تعديل في 03:13 م
حامد حمدان لاعب خط وسط بتروجت

حامد حمدان لاعب بتروجت

نجحت إدارة نادي بيراميدز في الوصول إلى اتفاق مع مسئولي بتروجت على ضم اللاعب الفلسطيني الدولي حامد حمدان، من أجل الانتقال إلى الفريق السماوي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة عبر "يلا كورة"، الثلاثاء، إن حامد حمدان أصبح لاعبًا في بيراميدز خلال الانتقالات المقبلة، بعد الحصول على الضوء الأخضر من إدارة بتروجت للرحيل.

وأضاف المصدر - الذي فضل عدم توضيح اسمه - أن حمدان سينضم إلى بيراميدز في الساعات المقبلة بعد الحصول على الاستغناء الرسمي من جانب النادي البترولي.

وكان حمدان ضمن أهداف نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن إدارة بتروجت رفضت رحيل اللاعب، مطالبة بالانتظار حتى يناير.

ولم تنجح إدارة نادي الزمالك في إتمام صفقة حمدان في الانتقالات الشتوية، نظرًا للأزمة المالية التي يمر بها "القلعة البيضاء".

كما أن صاحب الـ25 عامًا كان ضمن أهداف النادي الأهلي في الفترة الماضية، قبل أن يتدخل مسئولو بيراميدز ويقنعوا اللاعب بالانتقال إلى صفوفهم.

وشارك حمدان في الموسم الحالي 2025-2026 في 4 مباريات، بواقع ثلاث مباريات في الدوري ومباراة في كأس الرابطة، ليسجل هدفًا في شباك الأهلي بالدوري.

جدير بالذكر أن الدولي الفلسطيني كان من المفترض أن ينتهي عقده في الصيف المقبل، مما كان يتيح له التوقيع في يناير والانتقال مجانًا عقب نهاية الموسم.

ترتيب مجموعات كأس الأمم الأفريقية من هنا

نتائج مباريات كأس الأمم الأفريقية من هنا

آخر أخبار بطولة كأس الأمم الأفريقية من هنا

الدوري المصري بيراميدز بتروجت حامد حمدان

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg