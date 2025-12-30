مصدر ليلا كورة: بيراميدز يتفق مع بتروجت على ضم حمدان

نجحت إدارة نادي بيراميدز في الوصول إلى اتفاق مع مسئولي بتروجت على ضم اللاعب الفلسطيني الدولي حامد حمدان، من أجل الانتقال إلى الفريق السماوي في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وقال مصدر في تصريحات خاصة عبر "يلا كورة"، الثلاثاء، إن حامد حمدان أصبح لاعبًا في بيراميدز خلال الانتقالات المقبلة، بعد الحصول على الضوء الأخضر من إدارة بتروجت للرحيل.

وأضاف المصدر - الذي فضل عدم توضيح اسمه - أن حمدان سينضم إلى بيراميدز في الساعات المقبلة بعد الحصول على الاستغناء الرسمي من جانب النادي البترولي.

وكان حمدان ضمن أهداف نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، إلا أن إدارة بتروجت رفضت رحيل اللاعب، مطالبة بالانتظار حتى يناير.

ولم تنجح إدارة نادي الزمالك في إتمام صفقة حمدان في الانتقالات الشتوية، نظرًا للأزمة المالية التي يمر بها "القلعة البيضاء".

كما أن صاحب الـ25 عامًا كان ضمن أهداف النادي الأهلي في الفترة الماضية، قبل أن يتدخل مسئولو بيراميدز ويقنعوا اللاعب بالانتقال إلى صفوفهم.

وشارك حمدان في الموسم الحالي 2025-2026 في 4 مباريات، بواقع ثلاث مباريات في الدوري ومباراة في كأس الرابطة، ليسجل هدفًا في شباك الأهلي بالدوري.

جدير بالذكر أن الدولي الفلسطيني كان من المفترض أن ينتهي عقده في الصيف المقبل، مما كان يتيح له التوقيع في يناير والانتقال مجانًا عقب نهاية الموسم.

