حبس رمضان صبحي سنة في قضية التزوير

أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في شبرا الخيمة، الثلاثاء، حكمها النهائي ضد اللاعب رمضان صبحي لاعب فريق نادي بيراميدز بشأن قضية متهم فيها بتززير محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق أبو النمرس بالجيزة.

وقضت الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة بحبس اللاعب رمضان صبحي سنة مع الشغل بتمهمة التزوير بمحررات رسمية.

وحضر أكثر من لاعب بصفوف بيراميدز لمساندة رمضان صبحي في أزمته يأتي في مقدمتهم شريف إكرامي وعلي جبر ومحمد رضا "بوبو".

صاحب الـ28 عامًا يلعب في صفوف بيراميدز منذ سوق الانتقالات الصيفية من عام 2020، حيث استطاع أن يتوج بالعديد من الألقاب كان من أبرزها لقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية نسخة موسم 2024-2025.