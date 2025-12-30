المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كأس الأمم الأفريقية
تنزانيا

تنزانيا

- -
18:00
تونس

تونس

كأس رابطة الأندية
الأهلي

الأهلي

- -
17:00
المقاولون العرب

المقاولون العرب

كأس الأمم الأفريقية
أوغندا

أوغندا

- -
18:00
نيجيريا

نيجيريا

كأس الأمم الأفريقية
بنين

بنين

- -
21:00
السنغال

السنغال

كأس الأمم الأفريقية
بوتسوانا

بوتسوانا

- -
21:00
الكونغو الديمقراطية

الكونغو الديمقراطية

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
22:15
أستون فيلا

أستون فيلا

الدوري الإنجليزي
تشيلسي

تشيلسي

- -
21:30
بورنموث

بورنموث

الدوري الإنجليزي
مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

- -
22:15
وولفرهامبتون

وولفرهامبتون

حبس رمضان صبحي سنة في قضية التزوير

يلا كورة

كتب - يلا كورة

03:54 م 30/12/2025
رمضان صبحي

رمضان صبحي لاعب بيراميدز

أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في شبرا الخيمة، الثلاثاء، حكمها النهائي ضد اللاعب رمضان صبحي لاعب فريق نادي بيراميدز بشأن قضية متهم فيها بتززير محررات رسمية بأحد معاهد السياحة والفنادق أبو النمرس بالجيزة.

وقضت الدائرة 30 بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة شبرا الخيمة بحبس اللاعب رمضان صبحي سنة مع الشغل بتمهمة التزوير بمحررات رسمية.

وحضر أكثر من لاعب بصفوف بيراميدز لمساندة رمضان صبحي في أزمته يأتي في مقدمتهم شريف إكرامي وعلي جبر ومحمد رضا "بوبو".

صاحب الـ28 عامًا يلعب في صفوف بيراميدز منذ سوق الانتقالات الصيفية من عام 2020، حيث استطاع أن يتوج بالعديد من الألقاب كان من أبرزها لقب دوري أبطال أفريقيا في النسخة الماضية نسخة موسم 2024-2025.

 

الدوري المصري رمضان صبحي بيراميدز

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

