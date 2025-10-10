اختتمت منافسات الجولة الثامنة من دوري المحترفين (القسم الثاني-أ)، اليوم الجمعة، حيث أقيمت 3 مباريات.

وحقق راية الرياضي الفوز على بروكسي بنتيجة 2-1، وتلقى الترسانة الخسارة الثالثة هذا الموسم بالسقوط ضد ديروط بنتيجة 1-0.

وفي مواجهة أخرى، حسم التعادل السلبي مباراة لافيينا أف سي والمصرية للاتصالات.

طالع نتائج الجولة الثامنة من هنا

ويتصدر أبو قير للأسمدة جدول ترتيب دوري المحترفين برصيد 18 نقطة من 5 انتصارات و3 تعادلات.

ويأتي فريق الداخلية في المركز الثاني برصيد 14 نقطة وخلفه المنصورة بنفس الرصيد من النقاط.

ويمتلك القناة وبروكسي 13 نقطة في المركزين الرابع والخامس.

للتعرف على جدول ترتيب دوري المحترفين اضغط هنا

ومن المقرر أن تنطلق منافسات الجولة التاسعة من دوري المحترفين يوم الخميس الموافق 16 أكتوبر الجاري.