كلام فى الكورة
بهدف أوتو.. الترسانة يسقط راية في دوري المحترفين

مصطفى جمال

كتب - مصطفى جمال

10:06 م 15/11/2025
مباراة الترسانة وراية

مباراة الترسانة وراية

أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة دوري المحترفين (القسم الثاني-أ)، بانتصار فريق الترسانة على حساب ضيفه نادي راية الرياضي، بهدف نظيف.

وخطف الترسانة هدف الفوز الوحيد بأقدام مهاجمه الغاني أوجستن أوتو بعدما استغل هفوة المدافع أحمد عبد المنعم، ليقطع الكرة ويسددها في شباك نادي راية.

ويلتقي نادي الترسانة مع نظيره المنصورة، في الجولة الثالثة عشر، يوم الجمعة المقبل.

ورفع منتخب الترسانة رصيده إلى 16 نقطة، في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد راية عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر.

ولا يزال نادي أبو قير للأسمدة يتربع على صدارة جدول الترتيب، برصيد 27 نقطة، بفارق 6 نقاط عن القناة أقرب ملاحقيه.

مباراة الترسانة القادمة
الترسانة دوري المحترفين راية

