بهدف أوتو.. الترسانة يسقط راية في دوري المحترفين

أسدل الستار على منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة دوري المحترفين (القسم الثاني-أ)، بانتصار فريق الترسانة على حساب ضيفه نادي راية الرياضي، بهدف نظيف.

وخطف الترسانة هدف الفوز الوحيد بأقدام مهاجمه الغاني أوجستن أوتو بعدما استغل هفوة المدافع أحمد عبد المنعم، ليقطع الكرة ويسددها في شباك نادي راية.

ويلتقي نادي الترسانة مع نظيره المنصورة، في الجولة الثالثة عشر، يوم الجمعة المقبل.

ورفع منتخب الترسانة رصيده إلى 16 نقطة، في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب دوري المحترفين، بينما تجمد رصيد راية عند 11 نقطة في المركز الخامس عشر.

ولا يزال نادي أبو قير للأسمدة يتربع على صدارة جدول الترتيب، برصيد 27 نقطة، بفارق 6 نقاط عن القناة أقرب ملاحقيه.